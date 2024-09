Stefon Diggs marca primeiro TD como texano e dá liderança ao time

INDIANÁPOLIS — A nova conexão quarterback-recebedor do Houston Texans, CJ Stroud e Stefon Diggs, está tendo um bom começo.

Os Texans estavam perdendo para o Indianapolis Colts por 7 a 6 no segundo quarto com 12:56 restantes quando Stroud lançou uma conclusão de 55 jardas para o recebedor dos Texans, Nico Collins, para colocar o ataque em território de pontuação. Então, na terceira descida com os Texans na linha de 9 jardas dos Colts, Stroud encontrou Diggs por baixo para um passe para touchdown de nove jardas.

Esse foi o quarto toque de Diggs e sua primeira recepção de touchdown como um texano e os colocou em 12-7. Houston tentou uma conversão de dois pontos que falhou.