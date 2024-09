Stephen Thompson revela por que ficou frustrado com Shavkat Rakhmonov após a luta

Stephen “Wonderboy” Thompson entende que a maioria de seus oponentes não vai querer ficar de pé e negociar com ele em pé

Então ele não ficou chocado quando Shavkat Rakhmonov prometeu superá-lo em sua luta em dezembro passado, mas no final acabou conseguindo uma queda e garantindo uma finalização com mata-leão no final do segundo round. Thompson não culpa Rakhmonov por seguir o caminho de menor resistência — essa é realmente uma estratégia inteligente — mas ele não gostou da explicação do peso-médio invicto sobre o porquê disso ter acontecido.

“É engraçado quando os caras dizem ‘Vou sair por aí [and knock him out]’,” Thompson disse ao MMA Fighting. “Quero dizer, até Shavkat estava ‘Vou lá e vou vencê-lo na trocação. Ele não consegue me trocar’ e então ele acabou se transformando em um lutador lá fora. Claro, sua desculpa foi ‘Eu machuquei o tornozelo’, mas aquele cara estava correndo na esteira no dia anterior muito bem.

“É engraçado quando os caras estão por aí, em todas as redes sociais, eles querem fazer você pensar uma coisa — e obviamente isso é meio inteligente — eles querem fazer você pensar uma coisa e então eles fazem outra.”

Após a vitória, Rakhmonov revelou que sofreu uma lesão grave no tornozelo que quase o fez desistir da luta, mas decidiu seguir em frente conforme programado.

Thompson nunca gosta de perder, mas não tem problemas em admitir que Rakhmonov foi o melhor homem naquela noite. Sua frustração vem de Rakhmonov tentando explicar sua mudança de estratégia após prometer mostrar que era o melhor atacante.

“Vou ser honesto com você — sim [it’s frustrating]”, disse Thompson. “Só o fato porque, tipo, vamos lá, cara, você não está enganando ninguém. Todos nós sabemos que esse era seu plano de jogo o tempo todo.”

Na verdade, Thompson diz que teve uma conversa com o treinador principal de Rakhmonov, Henri Hooft, após a luta, na qual ele abordou o plano de jogo usado para derrotá-lo.

O motivo pelo qual a interação se destaca tão vividamente em sua mente é que Thompson se lembra de uma interação muito semelhante depois que enfrentou Gilbert Burns em 2021.

“Foi engraçado porque depois o mesmo treinador de Gilbert Burns, e depois da luta de Gilbert Burns, o treinador veio e disse ‘Sinto muito que a luta tenha sido chata, mas essa é a única maneira de vencer você’”, contou Thompson. “Ele disse a mesma coisa depois do Shavkat [fight].

“Então eu sabia que era isso que eles estavam planejando. Ele não estava planejando me atacar. Ele queria me cercar, me levar para o chão e me finalizar, o que ele fez muito bem. Isso faz parte do jogo. Eu tenho que estar pronto para isso. Mas especialmente depois da luta, eles estão dizendo isso. Você pode dizer isso durante a luta para me fazer pensar em uma coisa, mas depois da luta, você está dizendo ‘Eu ia atacar com o cara, mas machuquei meu tornozelo.’ Não, cara. Isso me pegou um pouco. Poucas coisas me frustram — isso me pegou um pouco. Apenas admita. Vamos lá.”

Quanto à sua próxima luta contra Joaquin Buckley no UFC 307, Thompson não espera que o ex-peso médio venha e o troque em pé, não importa o que ele diga.

Assim como na maioria de suas aparições no UFC, Thompson está se preparando para que Buckley tente quebrá-lo e cabe a ele impedir isso.

“Acho que ele vai atirar”, disse Thompson. “Acho que ele vai lutar. Você viu o que ele fez com o russo alto [Nursulton Ruziboev] isso fez 170. Claro que ele tinha 1,95 m, então as nádegas estavam bem ali, bem na altura dele, então foi fácil para ele derrubá-lo.

“Sou um cara muito difícil de derrubar. Sou mesmo. Tenho orgulho disso. Realmente faço meus oponentes trabalharem para me derrubar. Quando o fazem, eles se cansam.”