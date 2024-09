Steve Gleason estável, recuperando-se no hospital após evento médico

O ex-jogador de segurança do New Orleans Saints e defensor da ELA, Steve Gleason, está estável e se recuperando em um hospital local após um evento médico no início desta semana, de acordo com sua assessora de imprensa Clare Durrett.

Durrett disse que Gleason teve febre e pressão arterial extremamente baixa na quarta-feira, o que levou seu médico a sugerir que ele fosse levado ao hospital.

No entanto, isso foi depois que o furacão Francine, uma tempestade de categoria 2, atingiu a costa perto de Morgan City, Louisiana, com ventos sustentados de quase 100 mph. Quase 390.000 moradores em Louisiana ficaram sem energia, e Nova Orleans e áreas vizinhas sofreram algumas inundações nas ruas.

Durrett disse que havia uma preocupação de que o serviço de emergência médica e os socorristas não conseguiriam chegar até Gleason, mas “felizmente, eles conseguiram chegar até ele em um momento em que a saúde de Steve estava piorando”.

“Eles o estabilizaram imediatamente e o transportaram para Ochsner”, disse Durrett. “Ele continua lá e estável. Ele continua sendo tratado e temos esperança de que Steve fará o que Steve faz e lutará para chegar em casa o mais rápido possível.”

A conta oficial de Gleason no X postou uma atualização na manhã de quinta-feira agradecendo aos socorristas e ao hospital por cuidarem de Gleason.

Gleason foi diagnosticado com ELA, para a qual não há cura atualmente, em 2011 e agora respira por um ventilador. Ele se comunica usando os olhos por meio de um tablet especializado preso à sua cadeira de rodas.

A equipe de Gleason postou uma mensagem dele na sexta-feira: “ELA é um furacão de uma doença. E em 11/9, no meio do furacão Francine, quedas de energia e serviço telefônico precário, o furacão ELA atingiu a terra. Obrigado pelo poderoso amor e apoio de todos vocês. Celebrem esta chance de estar vivo e respirando. Eu amo vocês – SG.”

Gleason, um ex-capitão de times especiais do Saints que jogou sete temporadas pelo New Orleans, é mais conhecido em campo por seu punt bloqueado contra o Atlanta Falcons no primeiro jogo do Saints de volta após a reabertura do Superdome em 2006 após o furacão Katrina. Ele agora é um defensor da conscientização sobre a ELA e trabalha por meio de sua organização sem fins lucrativos Team Gleason para fornecer tecnologia, equipamentos e serviços de suporte a outras pessoas que vivem com ELA.

Gleason recebeu o prêmio Arthur Ashe Courage Award de 2024 em julho. Ele e o co-escritor Jeff Duncan também publicaram recentemente o livro de memórias de Gleason “A Life Impossible”, que Gleason escreveu usando seus olhos.