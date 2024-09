Steve Sarkisian ainda não tem certeza sobre o QB inicial do Texas para estreia na SEC

O técnico do Texas, Steve Sarkisian, disse na quinta-feira que o número 1 dos Longhorns ainda não decidiu quem será o zagueiro titular para o jogo inaugural da SEC no sábado, contra o Mississippi State.

Quinn Ewers foi listado como questionável no primeiro relatório de lesões da SEC do Texas, ainda se recuperando de uma distensão oblíqua. Arch Manning estreou na carreira na semana passada com uma vitória por 51-3 sobre UL Monroe.

“Vamos decidir sobre o quarterback amanhã”, disse Sarkisian. “Não será segredo. Não estamos tentando enganar ninguém. Só quero dar a Quinn todas as oportunidades para ver se ele está pronto para jogar e como ele é.”

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Sarkisian disse na segunda-feira que Ewers treinou e parecia bem, mas queria ver como estava se sentindo depois de uma semana de trabalho. Ele disse que se sentiu encorajado pelo que viu durante toda a semana, até mesmo pelo quarterback Trey Owens, um verdadeiro calouro.

“Eu diria que ele melhorou a cada dia”, disse Sarkisian na quinta-feira. “Acho que Arch teve uma semana muito boa, e eu diria o seguinte: Trey Owens provavelmente teve seu melhor treino como Longhorn hoje, então isso também foi muito encorajador.”

O estado do Mississippi também teve problemas com lesões como zagueiro e será titular de um verdadeiro calouro, Michael Van Buren Jr., depois que o titular Blake Shapen foi perdido na temporada na semana passada devido a uma lesão no ombro que exigirá cirurgia. Van Buren, o candidato número 57 no 2024 ESPN 300, acertou 7 de 13 para 100 jardas fora do banco na derrota por 45-28 para a Flórida no sábado.

Sarkisian disse que isso representa um desafio para o Texas, sem ter muitos filmes sobre um novo quarterback. E ele conhece seu oponente, o técnico do primeiro ano dos Bulldogs, Jeff Lebby, que foi o coordenador ofensivo do Oklahoma no ano passado, quando Dillon Gabriel liderou os Sooners em uma corrida de 75 jardas em 62 segundos para vencer o Texas por 34-30.

“É uma amostra pequena”, disse Sarkisian. “Eles tiveram uma semana para preparar um plano de jogo para as coisas que ele faz bem, e é isso que teremos que resolver e descobrir. Mas conhecendo Jeff Lebby, uma mente ofensiva muito boa, ele vai colocá-lo em uma boa posição para ter algum sucesso… Nosso trabalho é tentar deixá-lo desconfortável e veremos o quão eficazes somos.