Steven Bergwijn revida Ronald Koeman na disputa saudita

Steven Bergwijn deixou o Ajax neste verão para se transferir para a Saudi Pro League. Alex Grimm/Getty Images

Steven Bergwijn rebateu Ronald Koeman e disse que não tem desejo de jogar com o técnico da Holanda depois de criticar a transferência do ponta para a Arábia Saudita.

Koeman disse que “o livro” foi fechado sobre a carreira de Bergwijn na Holanda depois que ele se mudou do Ajax para o Al Ittihad, e questionou o motivo por trás da mudança, sugerindo que ele escolheu ambições financeiras em vez do crescimento esportivo. Bergwijn já deu sua opinião, em uma entrevista com o De Telegraaf, e disse que não tem desejo de jogar sob o comando de Koeman enquanto ele estiver no comando do time holandês.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“Eu nem quero mais jogar com Koeman”, disse Bergwijn, 26, na entrevista. “Se ele fosse um técnico nacional comprometido, ele teria me ligado primeiro. Agora eu tive que ouvir sobre isso na TV. Eu tive muitos momentos lindos com ele, então isso é muito fácil e estou decepcionado com ele.

“Sempre considerei uma honra jogar pelo Laranja. Mas sob este técnico nacional, não quero mais fazer isso. Com alguém que deliberadamente me retrata assim na mídia, estou acabado. Mas quem sabe se haverá um novo técnico nacional no futuro.

“Eu mesmo nunca fecharei a porta. E só apoiarei meus companheiros de equipe em Laranjaassim como fazem comigo. Só recebi boas mensagens dos internacionais depois da minha transferência. Todos estão felizes por mim. É assim que pode ser.”

Bergwijn foi transferido do Ajax para o Al Ittihad em 2 de setembro em um acordo no valor de € 21 milhões (US$ 23,3 milhões). A mudança o fará jogar sob o comando de Laurent Blanc na Arábia Saudita em um time que inclui N’Golo Kanté, Karim Benzema, Fabinho, Houssem Aouar, Predrag Rajkovic e Moussa Diaby. Mas isso irritou Koeman.

“Ele poderia ter ficado no Ajax, não poderia? E acho que eles pagam bem no Ajax também”, disse Koeman. “Mas sim, é escolha dele. Acho que quando você tem 26 anos a principal ambição deve ser esportiva e não financeira, mas essas são escolhas que os jogadores fazem.”

Os comentários de Koeman foram questionados por jornalistas que apontaram como ele escolheu Georginio Wijnaldum no time holandês para a Euro. Wijnaldum joga pelo Al Ettifaq na Saudi Pro League. “Georginio Wijnaldum uma vez foi para lá porque teve um problema no Paris Saint-Germain”, disse Koeman. “Ele só pôde ir para aquele país para jogar futebol até janeiro. “No caso de Bergwijn, ele vai aos 26 anos, a ambição esportiva não prevalece. Nem todo mundo pensa, felizmente, da mesma forma.”

Isso também irritou Bergwijn. “Se ele tivesse me ligado ou demonstrado interesse de alguma outra forma, ele teria ouvido meu lado da história. Como você pode dizer essas coisas sem ter falado comigo? É verdade que eu tenho 26 anos. Mas você só pode dar esse passo quando tem 32? Estou melhorando em todos os sentidos, estou mil por cento atrás da minha escolha e estou feliz com meu novo clube.”