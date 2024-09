Subprocurador Walber Valente participa das comemorações do 7 de setembro

O subprocurador-geral Administrativo Institucional, Walber Valente de Lima, prestigiou, na manhã do último sábado, o desfile cívico-militar em alusão a Independência do Brasil. O evento reuniu dezenas de autoridades, além de um grande público que, juntos, prestigiaram os mais de 1,5 mil integrantes das forças de segurança que desfilaram nesse 7 de setembro, no bairro do Jaraguá.

Walber Valente de Lima acompanhou todo o desfile do palanque montado no Memorial da República para reunir os representantes dos poderes e chefes das instituições. Ao lado dessa estrutura montada, o Estado também colocou tendas, arquibancadas e cadeiras para que a população pudesse prestigiar a solenidade.

“Foi uma grande honra participar da celebração dos 202 anos da Independência do Brasil. Que possamos seguir comemorando esta data, respeitando a ordem e o progresso que o nosso país merece”, afirmou ele.

Participaram do desfile homens e mulheres das Forças Armadas – Exército, Marinha e Aeronáutica, Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Polícia Penal, Ronda no Bairro e SMTT. As instituições também desfilaram com carros, motos, aeronaves e armamentos que fazem parte das atividades do seu dia a dia.