Ronaldo Lopes amplia liderança e atinge 70% das intenções de voto em Penedo, segundo Ibrape/CadaMinuto

Pesquisa aponta vitória esmagadora do atual prefeito

Foi divulgada nesta terça-feira, 10 de setembro, mais uma pesquisa eleitoral sobre as eleições municipais de Penedo. O levantamento, realizado pelo instituto IBRAPE a pedido do site CadaMinuto, revelou que a chapa Ronaldo Lopes e Valdinho Monteiro (15) ampliou ainda mais a vantagem sobre o segundo colocado, Marcius Beltrão, que tem Ivana Toledo como vice.

De acordo com a pesquisa estimulada, Ronaldo Lopes aparece com expressivos 70% das intenções de voto, enquanto Marcius Beltrão conta com apenas 20%. Os eleitores que declararam voto em branco ou nulo somam 1%, e os indecisos representam 9%.

A rejeição de Marcius Beltrão é uma das mais altas na história de Penedo. 47% dos entrevistados disseram que não votariam em Marcius Beltrão, enquanto apenas 15% não votariam em Ronaldo Lopes. Outros 39% não souberam responder ou não escolheram ninguém.

Esse novo levantamento reforça ainda mais o amplo favoritismo de Ronaldo Lopes. Na pesquisa anterior, realizada pelo mesmo instituto, o atual prefeito já aparecia à frente, com 66% das intenções de voto, contra 21% de Marcius. A nova margem indica um aumento na diferença entre os dois principais candidatos.

Ainda sobre a recente pesquisa, no cenário espontâneo, quando perguntados em quem votariam, 58,1% dos entrevistados escolheram o atual prefeito, Ronaldo Lopes, enquanto 15% votariam em Marcius Beltrão. Outros 26,9% não souberam ou não opinaram. Além disso, 81% aprovam a gestão de Ronaldo Lopes, e 18% desaprovam. Novamente, 1% não soube responder ou não avaliou.

A pesquisa entrevistou 700 pessoas e está registrada sob o número AL-05997/2024