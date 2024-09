Sun e Fever denunciam comportamento “inaceitável” dos fãs no fim da série

UNCASVILLE, Connecticut — A ala do Connecticut Sun, Alyssa Thomas, e a treinadora do Indiana Fever, Christie Sides, pediram o fim dos comentários abusivos contra as jogadoras da WNBA durante suas respectivas coletivas de imprensa após o Jogo 2 na quarta-feira à noite.

Thomas chegou a pedir que a liga interviesse para fazer algo sobre o comportamento.

“Na minha carreira de 11 anos, nunca experimentei comentários raciais da base de fãs do Indiana Fever. É inaceitável, honestamente”, disse Thomas. “Não há espaço para isso. Fomos profissionais durante toda a coisa, mas nunca fui chamado das coisas que fui chamado nas redes sociais.

“O basquete está indo em uma ótima direção, mas não queremos fãs que vão nos degradar e nos chamar de nomes raciais. Quer dizer, já vemos o que está acontecendo no mundo e com o que temos que lidar nesse aspecto. E viemos jogar basquete para o nosso trabalho e é divertido, mas não queremos ir trabalhar todos os dias e ter as mídias sociais explodidas por coisas assim. É desnecessário. Algo precisa ser feito, seja eles checando seus fãs ou esta liga checando, não há mais tempo para isso.”

Sides falou com os repórteres primeiro após a derrota do Fever por 87-81 para o Sun, que encerrou a temporada. Ela foi questionada sobre o que ela acreditava ser importante dizer ao seu time no vestiário após a derrota. O Fever superou um início de temporada de 1-8 para ganhar a semente nº 6 nos playoffs.

“Só estou orgulhoso da adversidade que esses caras passaram”, disse Sides. “As expectativas que eram insanas para nós começarmos esta temporada, e o que as pessoas achavam que deveríamos estar fazendo, e apenas o barulho externo que esses caras tiveram que suportar do Jogo 1 até agora.

“Há muito discurso ofensivo e odioso acontecendo por aí, e é inaceitável. Quando se torna pessoal para mim, não há razão para isso. Esses caras têm que ouvir e assistir — a mídia social é a vida deles. É só o que eles fazem. E eles têm que ler e ver essas coisas constantemente, e apenas todas as histórias que são feitas do que as pessoas veem ou pensam que veem. Simplesmente não é aceitável quando se torna pessoal.”

Após essas duas declarações apaixonadas, a WNBA divulgou uma declaração em suas redes sociais.

“A WNBA é uma liga competitiva com alguns dos atletas de elite do mundo”, disse. “Embora recebamos uma crescente base de fãs, a WNBA não tolerará comentários racistas, depreciativos ou ameaçadores feitos sobre jogadores, times e qualquer pessoa afiliada à liga. A segurança da liga está monitorando ativamente a atividade relacionada a ameaças e trabalhará diretamente com times e arenas para tomar as medidas apropriadas, incluindo o envolvimento da polícia, conforme necessário.”

Durante o primeiro quarto do jogo de quarta-feira, a armadora do Fever Caitlin Clark brigou com um fã que estava sentado na segunda fileira perto do meio da quadra, envolvendo os árbitros do jogo. Os árbitros alertaram a segurança, que tirou o fã do chão. Depois de alguns momentos, o fã foi autorizado a retornar. Não está claro o que o fã disse.

Sides fez comentários espontâneos.

Quanto à resposta ao que Thomas disse, a treinadora do Sun, Stephanie White, acrescentou: “Temos que fazer um trabalho melhor.

“Nós vimos muito racismo, sexismo, homofobia, transfobia ao longo do curso do nosso país. O esporte não é exceção, e é inaceitável. O que mais me frustra é que nós — eu digo nós porque eu trabalho na televisão também — o que nós na mídia temos que fazer um trabalho melhor [is] não permitindo que trolls e mídias sociais se tornem a história. Sinto que permitimos que trolls nas mídias sociais enquadrem a narrativa do que é a história. Temos que fazer um trabalho melhor. Aplaudo nossa equipe por manter seu profissionalismo.”