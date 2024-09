Suportes fiscais do IRS 2025: O que você pode esperar e quanto poderá acabar pagando?

UMOs americanos poderão beneficiar de algum alívio fiscal em 2025, embora este possa ser menos dramático do que nos anos anteriores. Os especialistas prevêem que as faixas de imposto de renda federal aumentarão cerca de 2,8%, graças aos ajustes anuais de inflação feitos pelo IRS. Embora qualquer redução fiscal seja bem-vinda, este aumento é menor em comparação com os fortes ajustamentos em 2024 (5,4%) e 2023 (7,1%).

O IRS ajusta faixas de impostos para levar em conta a inflaçãoevitando o que é conhecido como “deslocamento de colchetes”. Isto acontece quando o aumento dos salários devido à inflação empurra os contribuintes para faixas de impostos mais elevadas, mesmo que seu padrão de vida não tenha melhorado.

“O IRS ajusta uma série de elementos fiscais a cada ano de acordo com a inflação“, explica Mark SteberDiretor de Informações Fiscais da Jackson Hewitt. “Caso contrário, à medida que as pessoas marcham pela vida e obtêm aumentos devido à inflação, poderão ser empurradas para escalões de impostos mais elevados, o que prejudicaria qualquer benefício do aumento..”

Os ajustes da faixa tributária são baseados no encadeamento Índice de Preços ao Consumidor (IPC)que acompanha a inflação com mais precisão do que o IPC padrão, refletindo as mudanças nos hábitos de consumo dos consumidores. De acordo com Wolters Kluwer e Bloomberg Tax, o ajuste projetado de 2,8% para 2025 decorre de um arrefecimento da taxa de inflação. O ritmo da inflação abrandou consideravelmente desde o seu máximo de 40 anos em 2022.

IRS facilitará aumento de suporte com aumento de 2,8%

Embora as próprias taxas de imposto permaneçam as mesmas – variando entre 10% e 37% – os limites de rendimento para cada faixa irão mudar. Isso significa que você precisará ganhar mais em 2025 atingir a mesma taxa de imposto dos anos anteriores. Por exemplo, um único declarante que ganhe $48.000 em 2025 pagará apenas uma taxa marginal máxima de 12%, enquanto em 2024, esse mesmo rendimento seria tributado a uma taxa de 22%. Isso pode significar uma diferença notável em sua conta fiscal.

Além das faixas de impostos, outras disposições, como a dedução padrão também estão programados para ajustes. O dedução padrãoque reduz a renda tributável, deverá aumentar para US$ 30.000 para casais que fazem o pedido em conjunto e US$ 15.000 para pedidos individuais em 2025. Esse pequeno aumento pode proporcionar aos contribuintes com alívio adicional, protegendo uma maior parte dos seus rendimentos da tributação.

Embora essas mudanças não entrará em vigor até janeiro de 2025Steber sugere que os contribuintes utilizem as projeções para planejamento tributário. “É útil olhar para frente, para os ajustes de inflação projetados para 2025“, ele aconselha. Ao antecipar mudanças nas faixas de renda e impostos, os contribuintes podem ajustar suas retenções ou considerar colocar mais dinheiro em contas com vantagens fiscais, como 401 (k) s ou IRAs. “Com essas projeções inflacionárias, você pode dar uma olhada no próximo ano”, diz Steber, ajudando os contribuintes a evitar surpresas desagradáveis ​​quando a temporada de impostos chegar.