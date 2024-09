Suposto assassino de Johnny Gaudreau, Sean Higgins, negada fiança e chora no tribunal

Sean Higgins acabei de saber que ele permanecerá atrás das grades sem fiança no futuro próximo… após alegações de que ele matou o astro da NHL Johnny Gaudreau e seu irmão mais novo em um incidente ao dirigir embriagado no mês passado.

Juiz Miguel Silviano emitiu a ordem há poucos minutos em um tribunal de Nova Jersey… após uma audiência de uma hora que contou com argumentos de promotores e também dos advogados de Higgins.

Autoridades estaduais disseram ao juiz que Higgins deveria permanecer na prisão… alegando que ele representa um perigo para a comunidade. Eles afirmaram que ele tem um histórico de raiva no trânsito, problemas de raiva e problemas com bebida… e também alegaram que ele poderia correr o risco de se machucar se fosse solto.

Os advogados de Higgins, por sua vez, disseram que o homem de 43 anos é um homem de família com duas filhas que não representa uma ameaça para os outros. Eles enviaram várias cartas de pessoas que atestavam o caráter de Higgins – e argumentavam que ele deveria ser libertado com condições.

Na decisão, o juiz Silviano disse que levou em consideração todos os pontos dos advogados de Higgins – mas acabou ficando do lado dos promotores. Ele afirmou que Higgins terá a oportunidade de apelar de sua decisão – mas terá que comparecer novamente ao tribunal no próximo mês de qualquer maneira.

Durante todo o processo, Higgins – vestindo uniforme verde emitido pela prisão – mal falou… mas chorou abertamente. Ele foi visto enxugando as lágrimas em vários momentos diferentes – especialmente quando seus advogados tentavam defendê-lo.

Na audiência, ambos os lados disseram que os resultados do laboratório mostraram que Higgins tinha uma alcoolemia de 0,087 depois que ele supostamente bateu seu jipe ​​na traseira das bicicletas dos Gaudreaus em 17 de agosto. 29. Os advogados de Higgins, porém, argumentaram que ele não teve um bom desempenho nos testes de sobriedade devido a um procedimento no joelho que realizou poucos dias antes do acidente.