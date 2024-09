Suspeito de atropelamento e fuga dirige para o campo Folsom do Colorado

Um suspeito de um atropelamento foi preso na quinta-feira à noite após dirigir seu caminhão para o campo de jogos do Folsom Field, no Colorado.

A polícia em Boulder disse que recebeu uma ligação relatando vários acidentes de atropelamento e fuga envolvendo a mesma caminhonete azul perto de Foothills Parkway e Arapahoe Avenue, a cerca de 1,5 milhas de distância do estádio. O motorista da caminhonete atingiu várias árvores e um carro enquanto fugia, e quase atingiu uma testemunha na cena.

Tanto a polícia de Boulder quanto a polícia da universidade tentaram parar o motorista antes que ele batesse em um portão do Folsom Field, parando o caminhão perto da linha de 40 jardas, ao longo da linha lateral dos visitantes. Após negociar com a polícia, o motorista saiu do caminhão e se rendeu.

A polícia de Boulder identificou o suspeito como Karl E. Haglund, 48, de Massachusetts. Ele será autuado na Cadeia do Condado de Boulder por várias acusações, incluindo três acusações de abandonar a cena de um acidente após causar danos, tentativa criminosa de agressão veicular, perigo imprudente, dirigir sem seguro e invasão de propriedade.

Ninguém no campus ficou ferido durante o incidente, disse um porta-voz da universidade à ESPN.

O time de futebol americano do Colorado visita o Colorado State no sábado antes de retornar ao Folsom Field em 21 de setembro para enfrentar o Baylor.