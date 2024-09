Donald Trump ampliou uma teoria da conspiração insana e destacada durante o debate presidencial de terça-feira à noite – sugerindo que imigrantes haitianos estão comendo animais de estimação em Ohio. E o fato é que HÁ um caso horrível de gato, mas os fatos não correspondem aos de Trump.



O negócio é o seguinte… no fim de semana, JD Vance alimentou uma noção maluca de que imigrantes haitianos estão matando e comendo animais de estimação aleatórios em Springfield, Ohio… o que foi rapidamente desmascarado. Mesmo assim, os apoiadores dos rabinos seguiram a narrativa.



Aí, durante o debate… DJT levantou a história fantástica novamenteque foi posteriormente apoiado por um apoiador de Trump Kevin Sorboque postou um vídeo da câmera policial de uma mulher de Ohio sendo presa por suposto abuso de animais no mês passado.

Trump então compartilhou isso no Truth Social, jogando gasolina no fogo, mas o fato é que o ex-presidente e o ex-Hércules… ambos deturparam os fatos reais do que aconteceu.

Sim, Allex Telia Ferrell foi presa no mês passado em Canton, OH – não em Springfield – depois de supostamente ter matado e comido um gato, mas a mulher de 27 anos é natural dos EUA, nascida e criada em Ohio, disseram as autoridades ao TMZ.

Ferrell está atualmente detido sob fiança de US$ 100.000 na Cadeia do Condado de Stark por vários supostos crimes, incluindo abuso de animais decorrente do único incidente.

Ferrell tem um longo histórico criminal – incluindo posse de drogas, roubo, risco de crianças e recebimento de bens roubados. Este é seu primeiro caso de abuso de animais. As autoridades nos dizem que ela pode sofrer de problemas de saúde mental.