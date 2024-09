Suspeito de tiroteio em Georgia HS recebeu AR-15 usado em tiroteio em massa como presente de Natal

O suspeito acusado de assassinar quatro pessoas em uma escola secundária da Geórgia esta semana recebeu a arma usada no tiroteio em massa como presente de Natal de seu pai… apenas 7 meses depois que o FBI investigou suas supostas ameaças de armas.

Suposto atirador Colt Cinza o pai Colin Gray foi preso na quinta-feira em conexão com o tiroteio de quarta-feira na Apalachee High School, no qual Colt é acusado de atirando dois alunos e dois professores.

O Georgia Bureau of Investigation afirma que o pai enfrenta 4 acusações de homicídio culposo, 2 acusações de homicídio em segundo grau e 8 acusações de crueldade contra crianças.

O pai disse aos investigadores esta semana que comprou a arma estilo AR-15 usada no tiroteio na escola como presente de Natal para seu filho em dezembro de 2023… de acordo com vários relatos.

O cronograma aqui é interessante… porque coloca a compra cerca de 7 meses após o FBI ameaças investigadas supostamente feito por Colt, então com 13 anos, via Discord.

O FBI diz que as ameaças envolviam um futuro tiroteio em uma escola e incluíam fotos de armas… embora não houvesse detalhes sobre quando ou onde um possível tiroteio aconteceria.

Os federais dizem que encaminharam as ameaças ao Gabinete do Xerife do Condado de Jackson… e os deputados visitaram a casa de Colin e Colt para entrevistá-los.