Suspeito de tiroteio na escola da Geórgia, Colt Gray, no tribunal pela primeira vez

Colt Cinzao suposto atirador acusado de atirar em 4 pessoas na Apalachee High School em Winder, Geórgia, compareceu ao tribunal esta manhã… e foi uma visão chocante ver um jovem de 14 anos acusado de crimes tão hediondos.

O suposto atirador chegou com um macacão verde-oliva ao Tribunal do Condado de Barrow, na cidade rural da Geórgia, na manhã de sexta-feira, ao lado de seu advogado… 2 dias depois que as autoridades dizem que ele abriu fogo na escolamatando estudantes Mason Schermerhorn dar Cristiano Angulo, e professores Richard Aspinwall dar Cristina Irimie. Outros nove ficaram feridos.

O juiz leu as quatro acusações de homicídio culposo contra Gray e depois perguntou se ele sabia ler e escrever em inglês – ao que ele respondeu afirmativamente.

O juiz disse que dada a gravidade das acusações e a natureza da alegada conduta de Gray, ele será julgado como adulto.

Gray enfrenta a pena máxima para cada acusação… uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

O advogado de Gray não solicitou fiança, mas sugeriu que o faria em uma data posterior.



Gray foi anteriormente no radar da aplicação da lei depois que ele supostamente fez uma ameaça ameaçadora sobre um tiroteio em uma escola no site de mídia social Discord. Posteriormente, ele foi banido do site por violar a política antiextremismo da plataforma.

As autoridades locais ainda não revelaram se o motivo foi identificado. Xerife do condado de Barrow Jud Smith chamou o tiroteio na escola de “uma coisa maligna”. Acredita-se que Gray tenha agido sozinho… embora as autoridades ainda estejam investigando o caso.



04/09/24 FOX 4 Dallas-Fort Worth

O pai de Gray, Colin Gray, foi preso na noite de quinta-feira… e acusado de 4 acusações de homicídio culposo, 2 acusações de homicídio em segundo grau e 8 acusações de crueldade contra crianças.

O Georgia Bureau of Investigation revelou que Colin Gray comprou para seu filho o AR-15 usado no tiroteio no Natal… e isso foi depois da visita do FBI à casa deles. Aliás, é ilegal na Geórgia que um menor possua uma arma de fogo.



