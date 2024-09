Tagovailoa, dos Dolphins, deve se reunir com neurologistas esta semana

O quarterback do Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, que sofreu outra concussão durante o jogo de quinta-feira à noite contra Buffalo, deve se reunir no início desta semana com neurologistas, disseram fontes da liga a Adam Schefter, da ESPN.

Tagovailoa buscará a opinião deles sobre a gravidade de sua última concussão e o efeito cumulativo das que ele sofreu no passado para tomar a decisão mais informada possível sobre seu futuro, disseram fontes.

Tagovailoa levou uma pancada na cabeça durante a derrota de quinta-feira à noite, quando ele abaixou o ombro no safety do Bills, Damar Hamlin. O capacete de Tagovailoa fez contato forçado com o braço de Hamlin, provocando uma resposta de esgrima enquanto uma multidão atordoada no Hard Rock Stadium soltou um suspiro coletivo. Tagovailoa permaneceu no campo por vários minutos, mas conseguiu sair do campo e entrar no vestiário por conta própria.

Ele foi quase imediatamente descartado pelo restante do jogo devido a uma concussão.

Tagovailoa foi diagnosticado com duas concussões durante a temporada de 2022 e levou uma terceira pancada na cabeça, o que levou a NFL a alterar seu protocolo de concussões, especificamente a forma como elas são relatadas e avaliadas.

Contando sua temporada final no Alabama, Tagovailoa tem quatro concussões diagnosticadas nos últimos cinco anos. Jogando pelo Crimson Tide em 2019, ele foi diagnosticado com uma concussão e um nariz quebrado na mesma jogada em que sofreu uma luxação do quadril e fratura da parede posterior do encaixe do quadril.

O técnico dos Dolphins, Mike McDaniel, falou com a mídia local na sexta-feira de manhã e disse que não está focado no retorno de Tagovailoa ao futebol. Quando seu quarterback deixou o campo na quinta-feira à noite, McDaniel disse a ele para se concentrar em sua família por enquanto.

McDaniel também implorou aos fãs e à mídia que permitissem que Tagovailoa se concentrasse em sua saúde antes de discutir a possibilidade de seu retorno ou aposentadoria.

“Você está falando sobre a carreira dele – a carreira dele é dele”, ele disse. “Eu só queria que as pessoas ouvissem por um segundo o que estou dizendo, que trazer à tona o futuro dele não é do melhor interesse dele. Então, vou implorar a todos que realmente se importam que essa seja a última coisa em suas mentes.”

Marcel Louis-Jacques, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.