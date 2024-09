Tatiana Suarez vs. Virna Jandiroba set for UFC 310 in December

Uma provável luta pelo título de número 1 está acontecendo em Las Vegas.

A desafiante peso-palha do UFC Tatiana Suarez (10-0), número 3 do ranking, enfrentará Virna Jandiroba (21-3) no UFC 310, que acontece em 7 de dezembro na T-Mobile Arena. A Ag Fight foi a primeira a relatar a notícia, que foi posteriormente confirmada ao MMA Fighting por meio de várias fontes com conhecimento da reserva.

Lutador condecorado antes de fazer a transição para o MMA, Suarez venceu a 23ª temporada do O lutador final e causou uma impressão imediata no UFC, vencendo suas cinco primeiras lutas na promoção. Uma disputa pelo título parecia iminente, mas Suarez foi assolada por lesões que a mantiveram fora do octógono por quase quatro anos. Ela finalmente voltou à ação em 2023, com vitórias sobre Montana de la Rosa e Jessica Andrade, e agora espera consolidar sua reivindicação a uma disputa contra a campeã de 115 libras Weili Zhang.

Ex-campeã peso-palha do Invicta, Jandiroba recebeu uma tarefa difícil em sua estreia no UFC em 2019, perdendo para a ex-campeã Carla Esparza. Uma temporada de altos e baixos se seguiu, mas recentemente a faixa-preta de BJJ parece ter encontrado seu ritmo, vencendo quatro lutas seguidas, todas contra oponentes ranqueados.

O UFC 310 não tem um evento principal agendado no momento.

Guilherme Cruz e Damon Martin contribuíram para esta reportagem.