Táticas de perda de tempo do Arsenal são esperadas, diz Stones do Man City

John Stones descreveu o Arsenal como “inteligente ou sujo” após marcar o gol de empate aos oito minutos do segundo tempo e garantir o empate por 2 a 2 para o Manchester City no confronto de domingo, no topo da tabela da Premier League, no Etihad.

O gol de Stones ampliou a invencibilidade do City em casa para 48 jogos, uma sequência que remonta à derrota contra o Brentford em novembro de 2022, mas aconteceu depois que o Arsenal se defendeu bem durante todo o segundo tempo após a expulsão de Leandro Trossard aos 45 minutos por um segundo cartão amarelo, emitido por chutar a bola para longe.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Apesar do quarto árbitro ter sinalizado sete minutos de acréscimos no final dos 90 minutos, o árbitro Michael Oliver acabou jogando nove minutos adicionais porque os jogadores do Arsenal demoraram muito nas bolas paradas ou porque os jogadores foram para o chão devido a lesões ou cãibras.

Stones, que entrou no segundo tempo, disse que a abordagem do Arsenal ao jogo tornou difícil para o City encontrar seu ritmo.

“Foi uma tarde difícil para ambas as equipes — como [Arsenal] parar a jogada, como eles usam o lado do futebol que poucos times usam”, Stones disse à Sky Sports. “Eles desaceleram o jogo, colocam o goleiro na quadra para que possam passar algumas informações para o campo.

“Tivemos que controlar nossas emoções durante aqueles tempos difíceis, e eu senti que conseguimos. Houve muitos tackles duros, algumas decisões tolas, mas nos saímos bem.”

Quando questionado se o Arsenal havia dominado as chamadas “artes obscuras” de perder tempo, Stones disse que o City sabia o que esperar do time de Mikel Arteta.

John Stones comemora após marcar o gol de empate do Man City contra o Arsenal. Imagens Getty

“Eu não diria que eles dominaram isso, mas eles já fazem isso há alguns anos, então sabíamos que era de se esperar isso”, disse Stones. “Você pode chamar isso de inteligente ou sujo, da maneira que quiser colocar.

“Mas eles quebram o jogo, o que perturba o ritmo. Eles usam isso a seu favor e nós lidamos muito bem com isso.”

Bernardo Silva concordou totalmente com seu companheiro de equipe Stones sobre as táticas usadas pelo Arsenal, o que em parte levou a uma lesão do companheiro de equipe Rodri no primeiro tempo, disse o português.

“Começou no primeiro segundo. Desde a primeira jogada vimos o que ia acontecer”, disse Silva após o jogo. “Acabamos tendo um jogador lesionado, porque em 10 minutos o mandaram para o chão duas vezes. Acontece que o primeiro gol que sofremos foi uma jogada em que o árbitro chamou nosso capitão para conversar e depois não o deixou recuperar sua posição.

“O segundo gol que sofremos é um lance em que nosso goleiro está bloqueado e o árbitro permite. E então uma série de eventos que o árbitro estava permitindo, desperdiçando tempo, e o que eu acho que mais me incomoda é que temos reuniões com a FA no início da temporada, eles sempre nos dizem que vão controlar essas situações e evitar que aconteçam.

“Mas no final das contas, as palavras valem pouco, porque elas falam, falam e nada acontece.”

Stones disse que seu gol foi resultado do pedido do técnico Pep Guardiola para que ele abandonasse sua função defensiva habitual para jogar como atacante ao lado de Erling Haaland, que marcou seu 100º gol pelo City na partida.

“Pep queria que eu jogasse mais perto de Erling, que subisse mais no campo para que, quando cruzássemos, pudéssemos começar a ganhar mais duelos aéreos”, disse Stones. “O time é tão intercambiável. Todos entram e saem dos bolsos, tão fluidos nos movimentos e reconhecendo se alguém está fora de posição, você tem que ocupar isso.

“Eu entrei e tentei ficar dentro da área para mais cruzamentos. Um caiu para mim e, felizmente, eu coloquei no fundo da rede. Estou realmente satisfeito por ter marcado o gol daquele jeito.”

O resultado colocou o City na posse exclusiva do primeiro lugar na Premier League, um ponto à frente do Liverpool e dois à frente do Arsenal após cinco partidas.