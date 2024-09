Taylor Fritz derrota Frances Tiafoe e disputa título do US Open

NOVA YORK — Taylor Fritz avançou com uma sequência de seis jogos contra uma fracassada e frustrada Frances Tiafoe para sair vitoriosa por 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1 em um confronto totalmente americano no US Open na sexta-feira à noite e chegar à sua primeira final de Grand Slam.

A vitória cheia de reviravoltas de Fritz, cabeça de chave número 12, contra Tiafoe, número 20 — dois jogadores de 26 anos que são amigos próximos e se conhecem desde que jogavam em torneios para crianças menores de 14 anos — rendeu um confronto contra Jannik Sinner, número 1, pelo campeonato no domingo.

Fritz será o primeiro americano a disputar uma grande final desde que Andy Roddick perdeu para Roger Federer em Wimbledon em 2009. E se ele conseguir superar Sinner, Fritz se tornará o primeiro americano a ganhar um troféu de Grand Slam desde que Roddick ganhou o seu há 21 anos no US Open.

De 4-all no quarto set na sexta-feira, Fritz assumiu o controle quando os golpes e a confiança habitual de Tiafoe o traíram. Depois de uma dupla falta entregar uma quebra para fazer 4-0 no quinto, mais de três horas depois do início do processo, Tiafoe jogou sua raquete fora. Fritz retribuiu o favor cometendo uma dupla falta para encerrar o próximo game, mas quebrou de volta e logo acabou.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.