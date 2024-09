Taylor Fritz supera Alexander Zverev e chega às semifinais do US Open

O americano Taylor Fritz garantiu sua primeira vaga na final four de um torneio importante, derrotando o cabeça de chave número 4 Alexander Zverev por 7-6 (2), 3-6, 6-4, 7-6 (3) nas quartas de final do US Open na terça-feira.

“Eu dei muitas olhadas nas quartas de final nos últimos dois anos e hoje simplesmente me senti diferente”, disse Fritz. “Eu realmente senti que era minha hora de dar um passo adiante.”

Foi a quarta vitória de Fritz, 12º cabeça de chave, sobre um jogador do top 10 da ATP em um torneio importante nesta temporada, o maior número de um americano em um ano desde que Andre Agassi venceu cinco em 1999. Antes desta temporada, Fritz estava 0-11 em torneios importantes contra o top 10 da ATP.

Fritz derrotou Zverev, vice-campeão do US Open de 2020, em uma partida épica de cinco sets em Wimbledon, e desta vez teve o incentivo adicional da torcida local estar firmemente do seu lado.

“Não fiz nada para merecer vencer. É simples assim”, disse Zverev, que concordou quando perguntado se essa era a maior frustração que ele já sentiu depois de uma partida em muito tempo.

Fritz se juntou a Frances Tiafoe (US Open de 2022), Tommy Paul (US Open de 2023) e Ben Shelton (US Open de 2023) como os únicos homens americanos ativos com grandes participações em semifinais.

Tiafoe pode dar aos EUA um segundo semifinalista masculino — e uma chance garantida de jogar pelo campeonato — quando enfrentar o número 9 Grigor Dimitrov na sessão noturna no Estádio Arthur Ashe.

Se vencer, Tiafoe, cabeça de chave número 20, enfrentará Fritz, o americano com melhor classificação, nas semifinais de sexta-feira.

“Isso pode ser loucura, então acho que veremos o que acontece”, disse Fritz, “mas de qualquer forma estarei pronto para ir”.

O último confronto masculino All-American nas semifinais ou posteriormente em um torneio importante foi nas semifinais do US Open de 2005, quando Agassi derrotou Robby Ginepri em cinco sets.

Houve pouca diferença entre Fritz e Zverev no set de abertura, enquanto eles trocavam golpes da linha de base. Mas quando os dois jogadores imponentes — Fritz tem 1,95 m, Zverev 1,98 m — se aproximaram da rede, a multidão de Nova York foi presenteada com uma mistura de drop shots e winners, enquanto os jogadores se questionavam.

Zverev se viu perdendo por 0-40 enquanto sacava para permanecer no set, mas se recuperou para forçar um tiebreak de abertura. Mas Fritz estava em alta, e enquanto Zverev se atrapalhava com seu forehand e buscava desesperadamente respostas em sua área, o americano levou o set com um enfático golpe aéreo na rede.

Zverev se recuperou no segundo set com uma raquete diferente, produzindo um dos golpes do torneio quando ele disparou uma devolução de fora da área por cima do poste da rede, que se curvou para trás e caiu nas linhas laterais e de base, comemorando o ponto com os braços estendidos.

Isso deu um impulso a Zverev e ele quebrou em 4-3 antes de sacar para empatar a partida, mas Fritz retribuiu o favor no início do terceiro set quando converteu seu primeiro break point a caminho de uma vantagem de 3-0.

O ano extraordinário de Taylor Fritz nas ligas principais • 1ª aparição na semifinal de um grande torneio da carreira

• 4º americano ativo a chegar a uma semifinal importante, juntando-se a Frances Tiafoe, Tommy Paul e Ben Shelton

• 4 vitórias no top 10 da ATP em majors nesta temporada (derrotou o nº 7 Stefanos Tsitsipas no Aberto da Austrália de 2024, o nº 4 Alexander Zverev em Wimbledon, o nº 8 Casper Ruud nas oitavas de final do Aberto dos EUA e Zverev nas quartas de final do Aberto dos EUA)

• 16 vitórias em grandes jogos são o maior número de um americano em um ano desde Andy Roddick (16 em 2009)

• 1º americano a chegar a 3 quartas de final importantes em um ano desde Roddick (2007)

• 1º homem americano a chegar à segunda semana em todos os 4 majors em um ano desde Andre Agassi (2003) — Estatísticas e informações da ESPN

Embora Zverev tenha se recuperado, ele foi novamente forçado a salvar set points após alguns erros nervosos, antes de Fritz finalmente vencer o terceiro set quando Zverev encontrou a rede enquanto a multidão explodia.

Sem quebras no quarto set, Fritz levou a melhor no tiebreak, já que Zverev mais uma vez vacilou em pontos cruciais antes de o americano conseguir uma das maiores vitórias de sua carreira.

Fritz controlou a ação com seu forte saque, vencendo 20 de 21 pontos em seu primeiro saque no quarto set e 81% na partida.

Zverev conquistou 60% dos seus pontos de segundo serviço nos dois primeiros sets (12 de 20), mas apenas 36% desses pontos nos dois sets finais (8 de 22).

Ele disse que também foi prejudicado por seu backhand normalmente confiável.

“Não me lembro de ter batido meu backhand tão mal desde que comecei a turnê. Simplesmente não”, ele disse. “Quer dizer, eu estava perdendo tacadas que eram no meio da quadra sem ritmo, e no fundo da rede. Terrível. Simplesmente terrível para mim.

“Meu forehand foi OK, na verdade. Meu saque foi OK. Mas meu golpe mais confiável — o golpe pelo qual sou mais conhecido, o golpe que você normalmente me acorda às 3:00 da manhã e eu não erraria — não estava lá hoje, e eu não tenho palavras para isso, para ser honesto.”

Suas 16 vitórias em grandes partidas são o maior número de vitórias de um americano em um ano desde Andy Roddick, que também foi o último americano a vencer um Grand Slam, há 21 anos, no US Open.

ESPN Stats & Information, The Associated Press e Reuters contribuíram para esta reportagem.