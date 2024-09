Taylor Swift agradece a Travis Kelce durante discurso de aceitação do VMA Awards

Taylor Swift levou para casa uma grande vitória no MTV Video Music Awards na noite de quarta-feira – mas o maior vencedor foi seu namorado Travis Kelce, que nem estava na sala!

A megastar pop conquistou o VMA de Vídeo do Ano por sua música, Quinzena, e recebeu seu troféu por ninguém menos que a apresentadora do programa, Megan Thee Stallion.

Taylor subiu ao microfone no palco para fazer um discurso agradecendo às pessoas que a ajudaram a criar o videoclipe.

Então Taylor chegou à pessoa mais importante de sua vida, Travis, contando ao público uma história sobre ele no set de filmagem.

Ela se lembra de terminar cada tomada do vídeo e ouvir alguém torcendo no estúdio – e esse indivíduo era seu namorado – o Sr. Kelce.

A multidão foi à loucura com aplausos. Infelizmente, Travis não pôde comparecer à premiação porque estava ocupado praticando com seus companheiros do Kansas City Chiefs para o próximo jogo contra o Cincinnati Bengals.