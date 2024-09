Taylor Swift beija Travis Kelce na bochecha após a abertura da temporada do Chiefs

Travis Kelce não pegou a bola do jogo depois que o Kansas City Chiefs venceu a abertura da temporada, ele conseguiu algo melhor… um beijo de Taylor Swift .

O beijo na bochecha ao lado de Mecole e Chariah é na verdade uma recriação de uma foto semelhante o quarteto quebrou na temporada passada… então Taylor parece super confortável com os WAGs dos Chiefs.

Travis não causou um grande impacto no jogo na vitória do Chiefs por 27-20 na abertura da temporada sobre o Baltimore Ravens… recebendo 3 passes de Patrick Mahomes por 34 metros… mas ele tem a maior estrela pop do mundo beijando-o, então isso deve contar para alguma coisa.