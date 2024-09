Taylor Swift chega ao Arrowhead Stadium com uma camisa grande para o jogo do Bengals

Taylor Swift está mostrando suas listras de Kansas City … chegando ao namorado Travis Kelce O segundo jogo da temporada com uma camisa KC grande demais para seu confronto com o Cincinnati Bengals.

O cantor e compositor acaba de chegar ao Arrowhead Stadium para o jogo… vestindo uma camisa vermelha brilhante do Chiefs, com o grande logotipo da ponta de flecha na frente.

Ela não está sozinha neste momento… entrando no jogo com a cantora Danielle Haim ao lado dela – que apareceu com seu próprio top vermelho brilhante.

É o segundo jogo do ano de Taylor e Travis, mas o primeiro é no domingo. T-Swift saiu para apoiar seu homem em seu jogo de abertura na quinta-feira, 5 de setembro – enlouquecendo ao ver seu time vencer por 27 a 20 sobre o Baltimore Ravens.

Swift bateu no vidro de sua suíte KC enquanto dançava durante o primeiro jogo… saindo com a mãe de Travis Dona dar Ed. .

Ela estava sem seu amigo próximo Brittany Mahomes no primeiro jogo, aliás… embora eles esteve no US Open poucos dias após o primeiro jogo – colocando os rumores no dois estão brigando sobre política para a cama.