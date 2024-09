Taylor Swift domina o vídeo promocional da NFL para a nova temporada, superando Patrick Mahomes

A história de amor entre Taylor Swift e a National Football League está de volta para uma segunda temporada… porque a NFL está promovendo mais a estrela pop do que o melhor jogador do jogo.

A NFL acaba de lançar um vídeo promocional para a temporada de 2024 antes do jogo de abertura de quinta-feira, e Taylor tem a maior parte do tempo na tela… fazendo cinco aparições em um clipe de 28 segundos.

Taylor é mostrado mais do que qualquer jogador da liga, e a NFL não mostra o quarterback do Kansas City Chiefs Patrick Mahomes até o final… quando ele é visto hasteando o Troféu Vince Lombardi.

Entre as cinco aparições de Taylor… duas comemorações com a mãe de Kelce, Donna; chegar a um jogo com uma jaqueta personalizada do Chiefs; beijando Travis no campo e bebendo uma cerveja no Super Bowl.