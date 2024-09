Taylor Swift e Sabrina Carpenter lideram acusação de celebridade na festa pós-VMA

O Video Music Awards de 2024 foi cheio de momentos chocantes e boas vibrações… e as celebridades presentes continuaram aqueles bons momentos após o término do show – reunindo-se para uma festa pós-festa repleta de estrelas.

Taylor Swift liderou os nomes ousados ​​​​na festa em Nova York… vestindo uma roupa toda jeans com uma floresta e o que parece ser uma cachoeira – um visual natural em todos os sentidos para a estrela.

Sabrina Carpinteiro – vencedora do VMA Canção do Ano, seu primeiro – canalizou seu interior Dolly Parton … vestido de malha branca e salto plataforma, combinando com suas unhas brancas ferozes.