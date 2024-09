Taylor Swift endossa Kamala Harris após debate presidencial

Kamala Harris acaba de ganhar o grande prêmio em seu debate com Donald Trump … porque o confronto televisivo rendeu ao vice-presidente um endosso crucial… do primeiro e único Taylor Swift .

Taylor diz que assistiu ao debate e recentemente tomou conhecimento de seu falso endosso de Trump pela IA… então ela queria ser transparente sobre seus planos para as próximas eleições.

Taylor diz que sente que Harris “é um líder talentoso e firme e acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos”… e ela diz que Walz a impressiona como companheiro de chapa porque ele defende os direitos LGBTQ +, a fertilização in vitro e o direito da mulher ao seu próprio corpo.

Taylor também está dando um tiro de despedida no companheiro de chapa de Trump, JD Vance … assinando sua postagem no Instagram, “Taylor Swift Childless Cat Lady” e incluindo uma foto dela com seu gato.