Taylor Swift está chateada com um comportamento sem classe que Travis Kelce frequentemente exibe em público

EO casal mais famoso no mundo dos esportes e do entretenimento hoje é, sem dúvida, o de Taylor Swift, vencedora de vários Grammys e talvez a artista musical mais reconhecida do planeta, e o estelar tight end do tricampeão do Super Bowl, Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

O relacionamento deles parecia, até pouco mais de um ano atrás, improvável. Travis e seu irmão, Jason, são mais caipiraslonge dos holofotes, mas que também têm uma boa tendência natural para festejar muito, sem falar que gosto de ficar bem bêbado de vez em quando.

Taylor Swift faz gesto de sede para Travis Kelce no jogo dos Chiefs – VÍDEO

E Taylor é mais uma boa meninaaquele com a imagem certa que sempre busca aparecer em público da forma mais limpa possível. Mas entre os dois, eles têm sido todos o assunto da mídia esportiva e dos tablóides no último ano ou mais. No entanto, nem tudo é felicidade e boas vibrações entre eles. Há vários relatos de que Taylor odeia, e muito, uma ação particular de Travis e quer que ele pare de fazer isso: beber em excesso.

Swift e Kelce parecem ter um vínculo bem sólido, mas como qualquer relacionamento, eles têm seus solavancos ao longo do caminho. Em fevereiro passado, as coisas mudaram quando Travis comemorou a vitória dos Chiefs no Super Bowl com um desfile que o deixou um pouco alegre demais, para dizer o mínimo. Ele estava tão embriagado que ele lutou para se comunicar com a multidãoo que certamente rendeu alguns clipes interessantes nas redes sociais.

Embora Taylor não estivesse lá para testemunhar o caos em primeira mão, ela definitivamente ficou sabendo disso por meio dos vídeos virais que circulavam online. E parece que ela não ficou exatamente feliz com o que viu. De acordo com uma reportagem da Life & Style Magazine, Taylor não gosta muito do jeito festeiro de Travisespecialmente quando levam a momentos como este. Um insider compartilhou, “Taylor ama a energia e a espontaneidade de Travis, mas ela não quer que ele seja desperdiçado no bar com os amigos“Parece que ela aprecia seu espírito divertido, mas quer que ele o controle quando se trata de passeios em público.

As preocupações de Swift sobre os hábitos de bebida de Kelce

Travis sempre foi aberto sobre seu amor por diversão, mas parece que Taylor espera para afastá-lo de potenciais embaraços no futuro. O relatório observou que, após o desfile da vitória do Super Bowl LVIII, ela não ficou nada satisfeita com suas palhaçadas bêbadas. Está claro que, embora ela goste de comemorar vitórias com ele e seus amigos, ela preferiria que ele fizesse isso sem exagerar.

A dinâmica entre eles mostra que mesmo em um relacionamento glamuroso, há preocupações cotidianas que entram em jogo. O desejo de Taylor de que Travis diminua suas festas não é apenas sobre aparências; é sobre querer para compartilhar esses momentos de celebração sem nenhum drama envolvido.

À medida que eles navegam em seu relacionamento, será interessante ver como Travis responde aos desejos de Taylor. Será que ele conseguirá encontrar esse equilíbrio entre se divertir e manter as coisas elegantes? Só o tempo dirá, mas por enquanto, parece que Taylor está fazendo o melhor que pode para manter as coisas em equilíbrio enquanto desfrutam da companhia um do outro.