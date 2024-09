Taylor Swift, Megan Thee Stallion e Halsey fazem declarações nos VMAs da MTV de 2024

Taylor Swift está fazendo tudo no VMAs da MTV de 2024… parecendo deslumbrante e ganhando prêmios.

A cantora chamou a atenção com sua tão esperada chegada na quarta-feira à noite na UBS Arena, nos arredores de Nova York… e ela não perdeu tempo aumentando seu manto.

Taylor já ganhou o VMA de música do verão antes mesmo de chegar ao local… e uma vez lá, ela conseguiu o hardware de melhor colaboração para “Fortnight”, com participação de Post Malone .

Tay Tay e Post estavam no palco juntos aceitando o prêmio… junto com os apresentadores Sabor Sabor e ginasta da equipe dos EUA Jordânia no Chile.