Taylor Swift perde o pontapé inicial no jogo dos Chiefs e não parece estar em Atlanta

Taylor Swift pode estar tirando uma semana de folga para cuidar do namorado Travis Kelce‘s jogos… porque não parece que ela está no jogo dos Chiefs em Atlanta – pelo menos, não ainda.

O tight end do Chiefs está enfrentando os Falcons em The Big Beach no domingo à noite no horário nobre da NBC … e muitos esperavam que T-Swift fizesse a jornada para o sul para torcer por seu homem.

Normalmente, os fãs postam e repassam uma tonelada de fotos e vídeos no X apresentando a estrela pop antes do jogo começar… observando enquanto ela se dirige para um camarote luxuoso, geralmente com um ou dois amigos a reboque.

Claro, as emissoras a mostram mais de uma dúzia de vezes por jogo enquanto ela comemora momentos positivos para KC e Killa Trav.

Porém, no domingo à noite… nem a vi – nem nas redes sociais nem no estádio. Francamente, parece que ela pulou nessa.

Para ser justo, Tay esteve no primeiro dois jogos da temporada de Travis … torcendo ruidosamente enquanto seu time derrotava o Baltimore Ravens e o Cincinnati Bengals – mas ela estava saindo com Gigi Hadid em Nova York no sábado à noite. Talvez ela não estivesse com vontade de viver a maçã pelo pêssego.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Os Chiefs enfrentam os Chargers em Los Angeles no próximo fim de semana… então, há uma boa chance de ela conseguir sobreviver – mas parece que ela não está no ATL.