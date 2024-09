Taylor Swift rouba a cena com passos de dança que encantam fãs em jogo dos Chiefs

Taylor Swift está mais uma vez nas manchetes, e desta vez não é só sobre sua música. Durante o jogo de abertura de Travis Kelce na quinta-feira, o ícone pop foi flagrado exibindo alguns movimentos que lembram sua coreografia “So High School”. Os fãs ficaram emocionados ao vê-la fazendo uma reverência exagerada e batendo palmas enquanto o Kansas City Chiefs enfrentava o Baltimore Ravens, vencendo o jogo.

A excitação entre os fãs era palpável, com um deles comentando: “Então, vibrações de ensino médioenquanto outro observou que “meio que parecia“ela estava murmurando a letra de sua música no vídeo.

Taylor Swift “viaja no tempo” com passo de dança_ fazendo Travis Kelce acreditar que eles ainda estão em turnê

Uma dedicada Swiftie até compartilhou imagens lado a lado de sua apresentação um movimento semelhante ao cantar sua Departamento de Poetas Torturados cançãoque muitos acreditam ser sobre Kelce. É evidente que os fãs de Swift estão sempre ansiosos para conectar os pontos entre sua música e sua vida.

Sua aparição no Arrowhead Stadium não parou apenas em seus passos de dança; sua moda também virou cabeças. Swift arrasou com uma roupa jeans chique combinada com botas Giuseppe Zanotti acima do joelho, que muitos fãs apontaram que lembravam as meias altas que ela usava em seu icônico Olha o que você me fez fazer videoclipe. Seu visual estiloso aumentou o frenesi, e os fãs não se cansavam disso.

Swift canaliza sua turnê Eras durante o confronto da NFL

Aumentando a emoção, os fãs notaram Swift tirando fotos com um pôster do Eras Tour na suíte do Chiefsmostrando que ela estava tão entusiasmada em estar lá quanto seus apoiadores. Um fã capturou o sentimento perfeitamente ao dizer, “AMANDO ISSO PARA NÓS“, refletindo a alegria que sua presença trouxe ao jogo.

É claro que a influência de Taylor Swift se estende muito além de sua música. De seus passos de dança a suas escolhas de moda e interações sinceras com os fãs, ela sabe como criar momentos memoráveis ​​que fazem todo mundo falar.

Como disse um fã, “Ela é apenas uma garota”, mas para seus seguidores, ela representa muito mais. Com cada aparição, Swift continua a cativar seu público, fazendo com que sua Eras Tour pareça uma celebração contínua.