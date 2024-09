TDAH de atletas e medicamentos para ansiedade podem aumentar o risco de insolação

Em um dia quente na primavera de 2021, quando os jogadores de softball do Columbia College Koalas, na Carolina do Sul, deixaram o campo no final de uma entrada, o treinador esportivo Kenya Moore notou um jogador desorientado.

O jogador queixou-se de tonturas, falta de ar e tremores musculares. Suspeitando de uma possível insolação, Moore disse que a colocou em um banho de gelo e ligou para o 911. Enquanto a jogadora se recuperava e Moore examinava as circunstâncias que levaram ao incidente, uma coisa se destacou: a atleta havia acabado de trocar a medicação para TDAH.

O incidente ficou com ela, e Moore, agora professora de pós-graduação e assistente de pesquisa no programa de treinamento atlético da Universidade da Carolina do Sul, está entre um grupo de especialistas em medicina esportiva que trabalha para aumentar a conscientização sobre o elevado risco de insolação enfrentado pelos atletas. que tomam medicamentos para doenças como TDAH, ansiedade e depressão. Os especialistas também pedem mais pesquisas, especialmente porque a conscientização sobre a saúde mental levou mais pessoas a procurar ajuda, o que muitas vezes inclui medicamentos.

Dados federais mostram que os diagnósticos de doenças causadas pelo calor e as mortes por insolação aumentaram à medida que as temperaturas globais aumentaram. Este verão, o mais quente já registado a nível mundial, cinco jogadores de futebol do ensino básico e secundário nos EUA morreram de insolação – o maior número desde 2011, de acordo com o Centro Nacional de Investigação de Lesões Desportivas Catastróficas.

“É quase como uma daquelas tempestades perfeitas”, disse Michael Szymanski, pesquisador associado da Universidade de Connecticut. UConn abriga o Instituto Korey Stringer, que estuda mortes relacionadas ao calor no esporte.

Quase um em cada três estudantes universitários toma algum tipo de medicação psicotrópica, de acordo com o Estudo de Mentes Saudáveis ​​de 2023-24 sobre a saúde mental de estudantes universitários. Não é incomum que adultos jovens tenham vários problemas de saúde mental e tomem mais de um medicamento. Cerca de 35% dos atletas de elite “sofrem de distúrbios alimentares, esgotamento, depressão e/ou ansiedade”, de acordo com uma declaração de 2021 do American College of Sports Medicine.

A nível nacional, os médicos prescreveram 567 milhões de prescrições de medicamentos para a saúde mental em 2022, de acordo com a empresa de investigação de dados Statista, perdendo apenas para as prescrições de medicamentos para o tratamento da hipertensão. Isso inclui alunos do ensino médio e guerreiros de fim de semana de meia-idade, que têm menos probabilidade do que atletas universitários e profissionais de serem monitorados pela equipe médica, mas também podem correr maior risco de doenças provocadas pelo calor.

Estudos mostram que medicamentos para tratamento de problemas de saúde mental podem aumentar o risco de insolação ao contrair os vasos sanguíneos ou inibir a transpiração, o que impede o corpo de se resfriar adequadamente. Eles também podem aumentar a pressão arterial e a temperatura central, diminuir a percepção de fadiga do corpo e/ou sobrecarregar o sistema cardiovascular.

“Os vasos sanguíneos se expandem para permitir que o calor se dissipe durante o esforço”, disse Szymanski. Mas os estimulantes, por exemplo, podem dificultar esse mecanismo porque contraem os vasos sanguíneos. “Você apenas tem um sistema aprimorado.”

Em junho, Dawn Emerson, professora assistente clínica da Universidade da Carolina do Sul, falou à Associação Nacional de Treinadores Atléticos sobre quatro tipos de medicamentos para a saúde mental – antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos e estimulantes – e sua possível conexão com a insolação. Ela descobriu que os medicamentos com possíveis fatores de risco incluem marcas populares como Adderall, Ritalina, Xanax e Ambien, bem como Bupropiona, um antidepressivo genérico frequentemente vendido sob a marca Wellbutrin.

Emerson foi pesquisador de um estudo de 2021 que mostrou temperaturas corporais mais altas entre participantes de bandas marciais que tomavam medicamentos para saúde mental.

Erin Pettinger, treinadora atlética da Universidade de Georgetown que assistiu à apresentação de Emerson, disse que a pesquisa pareceu verdadeira para ela. Ela viu um aumento no número de atletas que tomam esses medicamentos e conta com cerca de 40 em seu plantel atual. Vários anos atrás, durante um outono particularmente quente em Washington, DC, cerca de seis de seus atletas sofreram de doenças causadas pelo calor durante uma semana.

“O denominador comum de todos esses caras era que todos haviam sido diagnosticados com TDAH e estavam tomando medicamentos”, disse ela.

O ex-jogador de futebol americano da Universidade de Maryland, Jordan McNair, que morreu de insolação em 2018, tomava Vyvanse prescrito, um estimulante usado para tratar o TDAH. A investigação independente sobre sua morte determinou que a equipe médica deveria ter identificado o medicamento como fator de risco. “Há uma preocupação geral entre a comunidade médica com os estudantes-atletas envolvidos em atividades físicas enquanto tomam medicamentos estimulantes, embora nenhuma precaução geralmente esteja listada nas fichas de informações sobre medicamentos”, afirmou o relatório.

Quando questionada se esses tipos de medicamentos são testados quanto ao risco de insolação ou se listam a insolação como um possível fator de risco, uma porta-voz da Food and Drug Administration dos EUA escreveu que o processo de aprovação de cada medicamento é único e ela não poderia responder com base em as quatro classes de medicamentos.

No ano passado, a FDA atualizou as informações de advertência sobre estimulantes usados ​​para tratar o TDAH, listando Adderall, Concerta, Dexedrina e Ritalina como exemplos. Os rótulos atualizados dizem aos pacientes para ficarem atentos ao aumento da frequência cardíaca ou da pressão arterial, mas não mencionam insolação, exercício ou esforço.

A ESPN não encontrou nenhuma menção ao calor em uma revisão de vários guias de medicamentos da FDA. Emerson disse que é improvável que algum fabricante esteja testando especificamente interações relacionadas ao calor.

“Eles discutem todos os efeitos cardíacos, renais e outros tipos de efeitos, mas não especificamente o calor”, disse ela. “A questão é que se algo afeta esses sistemas, então afeta a termorregulação”.

Os profissionais de medicina esportiva enfrentam desafios para acompanhar os medicamentos dos atletas. Os atletas podem não querer divulgar tais informações por medo de serem estigmatizados, e muitos atletas chegam à faculdade ou a uma nova equipe usando medicamentos prescritos por um médico da cidade natal, em vez de um médico da equipe ou da universidade. Um factor menor, mas importante, é a percepção de alguns atletas de que certos medicamentos para a saúde mental melhoram o desempenho ou actuam como inibidores do apetite – razões para os tomar que os atletas não gostariam de partilhar com o pessoal de medicina desportiva.

Moore, ex-treinador atlético do Columbia College, disse que o jogador de softball que sofreu uma doença causada pelo calor recebeu medicação prescrita por um médico não afiliado ao time ou escola.

“Eu sei que tivemos conversas sobre ‘Ei, [do we] precisa comunicar novamente ao médico que isso aconteceu? Você não está se sentindo muito bem. Existe uma maneira de alterar a dose?’”, Disse ela.

Nas escolas de ensino fundamental e médio, que às vezes não têm treinadores esportivos, os pais devem certificar-se de que a escola esteja ciente de quaisquer medicamentos e possíveis riscos, disse Tim Neal, diretor de educação de treinamento atlético da Concordia University Ann Arbor.

Korin Hudson, médica de medicina esportiva da MedStar Health na área de Washington DC, onde atua como médica da equipe de atletismo da Universidade de Georgetown e do Washington Wizards and Mystics, disse que espera que os atletas e a equipe atlética se tornem mais conscientes dos riscos para que eles podem continuar tomando a medicação enquanto encontram outras maneiras de lidar com o calor.

“Se alguém tem depressão ou ansiedade, nunca quero sugerir que alguém não tome seus medicamentos para depressão ou ansiedade”, disse Hudson.

“Acho que provavelmente é melhor educarmos os atletas para não aumentarem ainda mais o risco. Certo? Não tome três cappuccinos e tome um monte de cafeína logo antes da corrida ou antes do dia quente de futebol.”

Na maioria dos casos, disse Pettinger, os atletas preferem manter a medicação e tomar maiores cuidados com hidratação, sono e outras medidas preventivas.

Embora grande parte da discussão se concentre na insolação – da qual 72 jogadores de futebol morreram desde 1996 – Neal disse que vale a pena monitorizar os possíveis efeitos da medicação simplesmente porque os riscos do calor podem inibir a forma como os atletas praticam ou competem.

“Porque eles estão cansados ​​ou desidratados, não a ponto de precisarem de cuidados, mas isso diminui seu desempenho”, disse ele. “E então, quando o desempenho deles diminui, adivinhe o que isso acontece? Isso os deixa ansiosos ou deprimidos.”

Hudson, que é voluntário na Maratona de Boston, disse que o risco elevado de doenças provocadas pelo calor se estende além dos atletas envolvidos em competições regulares, até pessoas de todas as idades que participam em corridas e outros eventos ao ar livre, o que suscita uma maior necessidade de sensibilização.

“Quando pensamos nas maratonas e nos eventos de massa, agora estamos olhando para pessoas de 40 e 50 anos que também tomam medicamentos para TDAH. Estou começando a tomar os medicamentos para pressão arterial”, disse ela. “Só precisamos pensar no que isso significa para nós em termos de segurança de eventos. Acho que a conscientização é o número um”.