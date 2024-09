Técnico da Argentina espera retorno de Lionel Messi em outubro

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, disse que espera ter Lionel Messi disponível para as eliminatórias da Copa do Mundo em outubro.

Messi, 37, não joga desde que sofreu uma lesão no tornozelo direito durante a final da Copa América contra a Colômbia, em 14 de julho.

Escolhas do editor

1 Relacionado

O capitão da Argentina voltou recentemente a treinar com o Inter Miami e pode participar do jogo de sábado da MLS contra a Filadélfia.

“Esperamos que ele comece a jogar”, disse Scaloni sobre Messi. “Quando dermos o próximo [squad] lista [in October]entraremos em contato com ele como fazemos com todos. Então veremos se ele está disponível para retornar.”

A Argentina reforçou sua posição no topo do grupo das eliminatórias com uma vitória por 3 a 0 sobre o Chile na quinta-feira, sem seu maior artilheiro de todos os tempos, Messi.

Os detentores da Copa do Mundo estão quatro pontos à frente do Uruguai antes da partida pelas eliminatórias de terça-feira contra a Colômbia, em Barranquilla.

Scaloni está satisfeito com a forma como o time está respondendo sem Messi.

“É difícil para um time de futebol não depender de Leo [Messi]disse Scaloni. “Isso aconteceu em todos os times em que ele esteve, você tem um jogador de futebol único. O lado bom desse time é que temos uma ideia do jogo além de quem está em campo, embora os jogadores possam mudar.

“Sem Leo, tentamos fazer o mesmo, mas sem aquele toque final que ele tem. Todos os jogadores sabem o que têm que fazer, independentemente de quem esteja em campo.”