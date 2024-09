Técnico do Barcelona, ​​Flick, é considerado culpado pela lesão de Fermín na Espanha

O técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, disse que se sente culpado por deixar Fermín López se juntar à seleção sub-21 da Espanha no início deste mês, depois que o meio-campista foi afastado por mais três semanas.

López, 21, sofreu uma pancada enquanto estava em serviço internacional com a Espanha no início de setembro. Ele retornou aos treinos leves na terça-feira, mas agora foi descartado até outubro com um problema na coxa.

A onda de lesões aconteceu depois de um verão em que López representou seu país no Campeonato Europeu e nos Jogos Olímpicos, vencendo ambos os torneios e conquistando a Chuteira de Ouro neste último.

“Com Fermín, é uma pena”, disse Flick em uma entrevista coletiva antes do jogo da Liga dos Campeões de quinta-feira contra o Mônaco. “O cara teve dois torneios. Normalmente me sinto um pouco culpado porque não falei com o técnico com os Sub-21, porque normalmente você tem que dizer ‘Ei, deixe-o aqui [with Barça].’

“Mas eu sou novo [in the country]. Não é uma desculpa, mas me sinto muito culpado por isso.”

A perda de López — que marcou 11 gols em sua temporada de estreia pelo time principal na temporada passada — aumenta os problemas do Barça no meio-campo, com Dani Olmo também afastado por um mês após machucar o tendão na vitória de domingo por 4 a 1 sobre o Girona.

Gavi, Frenkie de Jong e Marc Bernal também continuam indisponíveis no meio de campo devido a lesões, mas, apesar de tudo isso, o Barcelona lidera a LaLiga com 15 pontos perfeitos em cinco jogos.

“Fermín é um jogador que precisamos nessa situação”, Flick acrescentou. “Ele pode marcar gols e é muito profissional. [On Tuesday]quando o vi com o médico, não foi legal. Temos que cuidar dos jogadores, porque às vezes é demais.

“Gavi e Frenkie estão de volta aos treinos, mas não estão 100%. Temos que tomar cuidado com eles.

“Será difícil [directly replace] Olmo porque ele tem qualidade com a bola. Na frente do gol, ele consegue marcar, dar o último passe e é tranquilo com a bola.”

Flick convocou os primos Toni e Guille Fernández, de 16 anos, para ajudar a lidar com a crise de lesões, que o zagueiro Jules Koundé acredita ser causada pelo número crescente de jogos no calendário de futebol.

O internacional francês repetiu a sugestão do meio-campista Rodri, do Manchester City, de que os jogadores podem ter que entrar em greve devido a preocupações com o aumento da carga de trabalho.

“Existem vários fatores [for the injuries]mas a carga de jogos e o cansaço são uma das razões e não ajudam”, disse Kounde em entrevista coletiva na quarta-feira.

“Eu concordo com tudo o que o Rodri disse. O calendário está ficando mais longo a cada temporada, há mais jogos a cada ano e menos descanso. Mas nós temos dito isso há anos e ninguém nos ouve, os jogadores, que somos os atores principais.

“Talvez precisemos entrar em greve para fazer nossas vozes serem ouvidas. Já estamos correndo riscos demais e há cada vez mais lesões, independentemente de quão bem nos preparamos para os jogos.

“Este ano, haverá jogadores no Mundial de Clubes no final da temporada, também, que podem chegar a 70 ou 80 partidas. É uma loucura.

“Precisamos nos organizar. Existem vários sindicatos, mas acho que precisamos de uma mensagem que represente todos os jogadores de futebol. É algo que teremos que discutir entre os jogadores.”

Mais à frente, Ansu Fati retorna ao elenco do Barça para enfrentar o Monaco, que venceu os Blaugrana por 3 a 0 há pouco mais de um mês, no Troféu Joan Gamper, no Estádio Olímpico.

Flick diz que Fati é alguém que vai marcar gols no time, minimizou a importância daquela derrota para o Monaco e disse que, depois de cinco vitórias em cinco jogos na LaLiga, seu time está pronto para a estreia europeia desta semana.

“Mostramos nas últimas partidas o quão sérios jogamos e o quão focados começamos os jogos”, acrescentou. “Girona foi uma partida de nível da Liga dos Campeões. Com a bola, o Girona é muito bom, mas com a nossa pressão, eles sofreram muito e marcamos quatro gols.

“A partida de quinta-feira é contra um time muito bom, eles nos venceram no Gamper, mas agora é uma situação nova. Esta é a melhor competição do mundo. Todos estão prontos, querem jogar e espero que vá na direção certa.

“Um clube como o Barcelona, ​​grandes clubes, sempre querem ganhar títulos. A Champions League é a melhor competição e nós gostamos de tudo isso e jogamos no mais alto nível. Temos que estar prontos para jogar contra os melhores times. Se você não estiver focado, não 100%, você não tem chance nesta competição.”