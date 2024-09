Técnico do PSG, Luis Enrique, desconfia de incógnitas na Liga dos Campeões

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, disse que as “incógnitas” do novo formato da Liga dos Campeões tornam difícil julgar a vitória de sua equipe sobre o Girona na quarta-feira.

O PSG garantiu a vitória depois que o goleiro do Girona, Paulo Gazzaniga, que frustrou inúmeras tentativas dos campeões franceses, cometeu um erro calamitoso nos minutos finais da partida, dando aos anfitriões uma vitória por 1 a 0.

Mas, com sete jogos restantes na que agora é chamada de fase de grupos da competição, o técnico do PSG disse que pode levar algum tempo para que sua equipe perceba a importância da vitória.

“Ganhar uma partida ou qualquer título é difícil, mas não sabemos a dimensão dessa competição com esse formato”, disse Luis Enrique. “Vamos ter que jogar partidas contra times que têm calendários mais fáceis que o nosso. De quantos pontos vamos precisar?

“Há muitas incógnitas que precisam ser esclarecidas.”

No novo formato da Liga dos Campeões, os times jogam oito partidas contra oito adversários diferentes, com os oito melhores times da liga de 36 times avançando automaticamente para as oitavas de final, e os 16 seguintes jogando mais uma fase eliminatória.

O PSG dominou o jogo por longos períodos, mas o time surpresa do ano passado na LaLiga manteve o jogo equilibrado até os minutos finais, quando um chute de Nuno Mendes passou entre as pernas de Gazzaniga.

Luis Enrique e o PSG tiveram sorte de vencer a estreia na Liga dos Campeões contra o Girona graças a um gol no final. Imagens Getty

“Acho que fomos superiores, mas o Girona nos jogou em círculos e nos deixou tontos”, disse Luis Enrique após a partida. “No intervalo, dissemos que se não pressionássemos, iríamos sofrer. Tínhamos que vencer, e foi muito difícil.”

“Foi muito difícil. Eu disse [Girona manager] Michel disse que isso era pior do que dar à luz, com todo o respeito.”

Apesar da vitória, o PSG sofreu um revés, já que o atacante Marco Asensio saiu mancando pouco antes do intervalo. Luis Enrique estava confiante, no entanto, na força de seu elenco.

“Ele sentiu uma pontada. Marco começou bem a temporada. Este é o futebol profissional, e temos um elenco muito bom”, disse o ex-técnico do Barcelona.

Apesar da derrota, o técnico do Girona, Michel, elogiou o esforço de sua equipe e a atuação de seu goleiro até o gol.

“Agora no vestiário, as pessoas estão um pouco para baixo, eu disse a elas que temos que estar orgulhosos do jogo que fizemos”, disse Michel aos repórteres. “O PSG nos subjugou, Gazzaniga fez algumas boas defesas. Houve dois ou três que poderiam ter sido gols. Temos que reconhecer que a vitória deles é merecida, mas estamos orgulhosos da maneira como trabalhamos.

“Vamos ver se temos outra chance de ir a Paris no ano que vem.”

O PSG jogará novamente contra o Reims, fora de casa, pela Ligue 1, no sábado, enquanto o Girona viaja para uma partida da LaLiga contra o Valencia.

Informações da Reuters foram usadas nesta história.