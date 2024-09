Técnico dos Jaguars, Pederson, não se compromete com Lawrence após derrota

ORCHARD PARK, NY — O técnico do Jacksonville Jaguars, Doug Pederson, não descarta nenhuma possibilidade de fazer mudanças após o início de 0-3 do seu time.

Talvez nem mesmo em relação ao quarterback Trevor Lawrence.

“Tem que haver mudanças, seja no design do jogo, pessoal, tudo”, disse Pederson após a derrota por 47-10 para o Buffalo Bills no Highmark Stadium na noite de segunda-feira. “Tudo está na mesa, vamos chamar assim, e essas são todas as coisas que eu tenho que olhar, temos que olhar como uma equipe e fazer os ajustes.”

No entanto, quando questionado se isso incluía mudanças na escalação inicial e se aplicava a Lawrence, Pederson não se comprometeu.

“Você diz que tudo está na mesa, temos que dar uma olhada nas lesões”, disse ele. “Hoje à noite, tivemos alguns caras machucados. Pode ser movido dessa forma. Pode ser desempenho. São todas coisas que temos que avaliar conforme seguimos em frente.”

Os Jaguars (0-3) têm sido uma bagunça ofensivamente desde a primeira metade da abertura da temporada contra Miami. Eles marcaram apenas 23 pontos e converteram 5 de 27 third downs nos últimos 10 quartos.

Lawrence completou 47,5% de seus passes para 432 jardas e um touchdown com uma interceptação e foi derrubado 10 vezes nesse período.

Contra Buffalo, ele teve 21 de 38 passes para 178 jardas e um touchdown com uma interceptação. Essa foi sua oitava derrota consecutiva como titular, e ele não venceu uma partida como titular em 302 dias, desde a vitória da Semana 12 em Houston na temporada passada.

“Essa é a NFL: o quarterback tem que jogar bem toda semana para ter uma chance de vencer, e eu não sinto que tenho feito isso consistentemente o suficiente, então eu coloco isso em mim mesmo, e tenho que jogar melhor”, disse Lawrence.

Pederson foi direto quando perguntado se Lawrence precisava jogar consideravelmente melhor do que tem jogado até agora em 2024: “Preciso que todos treinem e joguem melhor. Vamos deixar assim.”

Mas Lawrence não é o único culpado pelo início de 0-3 do time. A defesa jogou o pior tempo de futebol americano na história da franquia contra os Bills, cedendo 34 pontos (o máximo que permitiu em um primeiro tempo) e permitindo que o quarterback dos Bills, Josh Allen, lançasse para 247 jardas e quatro touchdowns. A defesa, já com dois titulares a menos na secundária por causa de lesão (o cornerback Tyson Campbell e o nickelback Darnell Savage), perdeu o nickelback Jarrian Jones para uma lesão no ombro.

O linebacker Foyesade Oluokun também deixou o jogo com uma lesão no pé.

O right tackle Anton Harrison deixou o jogo com uma lesão no joelho, e o wide receiver Gabe Davis deixou o jogo com uma lesão no ombro.

Resumindo, as coisas estão complicadas para os Jaguars agora e, embora Pederson tenha dito que tudo está em jogo, ele não sabe como consertar as coisas.

“É isso que somos agora e não é muito bom”, ele disse. “Temos que ser honestos conosco mesmos e eu tenho que ser honesto comigo mesmo e continuar lutando.

“Temos os caras certos. Os caras certos estão na sala, e os líderes certos. Tenho que descobrir uma maneira de tirar mais deles, e não é mais praticando mais, por mais tempo. É apenas obter mais, seja liderança durante os jogos, como eles abordam o time, seja lá como for. Essas são as coisas que tenho que descobrir.”

Como se a perda embaraçosa não fosse o suficiente para os Jaguars suportarem, o estatuto da equipe estava passando por problemas mecânicos e a saída da equipe do Highmark Stadium foi adiada, segundo um porta-voz da equipe. A equipe ainda não havia deixado o estádio até 1h ET.