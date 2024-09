Tee Higgins, do Bengals, fica confuso com especulações de que ele está “fingindo” lesão

CINCINNATI — O wide receiver do Bengals, Tee Higgins, está confuso com a narrativa em torno de sua situação de lesão.

Higgins disse à ESPN na quinta-feira que a lesão no tendão que o manteve fora dos treinos esta semana não tem nenhuma relação com seu status de contrato. Higgins não treina desde que machucou um tendão no treino de 5 de setembro, poucos dias antes da derrota do time na abertura da temporada para o New England Patriots.

Mas o jogador do quinto ano deixou claro que quer estar em campo.

“Eu simplesmente não entendo por que os fãs acham que estou fingindo uma lesão, quando para eu conseguir uma extensão de contrato, o prazo já passou”, Higgins disse à ESPN. “Eu simplesmente não entendo por que eles acham que estou fingindo uma lesão. Não faz sentido para mim.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Higgins não treinou pelo segundo dia consecutivo enquanto continua se recuperando.

O prazo final ao qual Higgins se referiu era 15 de julho. Esse é o último dia em que times e jogadores que estavam na franchise tag poderiam chegar a um acordo de longo prazo. Se um não for alcançado até lá, os lados não podem negociar até o final da temporada regular.

Higgins buscou uma extensão em cada uma das duas últimas offseasons. Ele solicitou uma troca em março, mas assinou a franchise tag em 17 de junho, quatro dias após o minicamp obrigatório do time terminar. Quando os Bengals começaram o training camp, ele disse que assinou a tag quando o fez para se concentrar em ter a melhor temporada possível.

“Estou aqui, cara”, disse Higgins em 24 de julho. “Sem dúvidas. Estou aqui e pronto para trabalhar.”

O técnico do Bengals, Zac Taylor, disse que Higgins torceu o tendão da coxa em 5 de setembro. Mais cedo naquele dia, antes do relatório de lesões ser divulgado, Higgins disse que se sentia “incrível” e “pronto para ir” para o próximo ano. Mas a lesão foi mais séria do que ele percebeu e o forçou a ficar de fora da abertura contra os Patriots, uma derrota em casa por 16-10.

“Eu me preparo para sair aqui e dominar, no começo da Semana 1”, Higgins disse à ESPN na quinta-feira. “Infelizmente, quatro dias antes do jogo, tive uma distensão no tendão que não achei tão ruim, então fiz os comentários que fiz depois [practice].

“Não achei que fosse ruim até que, obviamente, levei para um check-up no dia seguinte. Era pior do que eu pensava.”

O guarda esquerdo do Bengals, Cordell Volson, fez grandes elogios à ética de trabalho de Higgins.

“A maneira como ele lida com seus negócios e vai trabalhar é realmente especial”, disse Volson. “E ele é um jogador realmente especial.”

No início da semana, Taylor disse que Higgins seria avaliado dia a dia, com seu status para o jogo de domingo contra o Kansas City Chiefs ainda não determinado. Na temporada passada, Higgins perdeu três jogos com um problema no tendão e machucou o outro tendão que o forçou a perder o final da temporada contra o Cleveland Browns.

Em suas primeiras quatro temporadas, Higgins foi um dos principais jogadores ofensivos do Bengals. Entre 2020 e 2022, ele foi um dos 15 jogadores a acumular 3.000 ou mais jardas de recepção, de acordo com a ESPN Research. Na temporada passada, o antigo destaque de Clemson teve 656 jardas de recepção e cinco touchdowns em 12 jogos.

Na quinta-feira, Higgins disse à ESPN que queria estar com força total quando retornasse para poder causar o máximo impacto no ataque de Cincinnati.

“Quero ir lá e dar aos meus companheiros de equipe cem por cento de Tee Higgins, sabe do que estou falando?” Higgins disse à ESPN. “Não quero dar a eles 50% e meia só para ter presença em campo.”