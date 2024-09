Ten Hag apoia Marcus Rashford após acabar com a seca do Man United

Erik ten Hag apoiou Marcus Rashford para ter uma grande temporada de gols depois que o atacante encerrou sua seca de seis meses no sábado, após sofrer críticas de seus próprios fãs.

Rashford passou 13 jogos sem marcar um gol antes de marcar aos 41 minutos da vitória do Manchester United por 3 a 0 sobre o recém-promovido Southampton na Premier League, seu primeiro gol desde a vitória por 2 a 0 sobre o Everton em 9 de março.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Embora Ten Hag tenha sido questionado sobre escalar Rashford, ele disse antes do jogo no sábado que o jogador de 26 anos precisava de apenas um gol ou assistência para “voar”.

Ten Hag só pode esperar que a tarde positiva realmente abra as comportas para seu atacante, que marcou apenas oito gols em todas as competições na temporada passada, depois de marcar 30 em 2022-23, a temporada de estreia de Ten Hag em Manchester.

“É muito importante”, disse o treinador após a vitória de sábado, que deu ao United seis pontos após quatro jogos da Premier League.

“Para cada atacante, eles querem estar na lista de pontuação. Uma vez que o primeiro entra, mais vem. Uma vez um atacante estava falando sobre uma garrafa de ketchup — uma vez que está indo, vem mais.”

Marcus Rashford abriu seu placar na temporada da Premier League contra o Southampton. Zohaib Alam – MUFC/Manchester United via Getty Images

Os treinos individuais durante a recente pausa internacional renderam frutos para o atacante Rashford.

Ele ficou de fora da seleção inglesa para a Euro 2024 e não foi convocado para as vitórias sobre Finlândia e República da Irlanda.

Depois de ser criticado por um início lento de temporada, ele permaneceu em Manchester durante a pausa para trabalhar com a RH Elite Coaching, passando a maior parte do tempo fazendo exercícios de finalização.

Rashford ficou sem marcação no escanteio curto do United aos 41 minutos no sábado, acertando um chute diagonal no canto mais distante.

Os novos contratados Matthijs de Ligt e Alejandro Garnacho marcaram os outros gols do United, enquanto o goleiro André Onana defendeu o pênalti de Cameron Archer, que acabou sendo o ponto de virada.

Os homens de Ten Hag não têm tempo para descansar sobre os louros de sua vitória muito necessária. Eles recebem o Barnsley na League Cup na terça-feira.