Ten Hag do Man United critica especialistas sobre ‘especulação’ de Marcus Rashford

LONDRES — O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, rebateu os especialistas sobre “especulações” de que sua decisão de colocar Marcus Rashford no banco contra o Crystal Palace no sábado foi motivada por algo diferente de “rodízio”.

O United deixou Selhurst Park com apenas um ponto em um empate sem gols, apesar de ter dominado o primeiro tempo, durante o qual desperdiçou diversas chances de abrir o placar.

A decisão de Ten Hag de colocar Rashford no banco foi uma surpresa depois que o atacante marcou seu primeiro gol pelo United desde março na vitória por 3 a 0 contra o Southampton no último fim de semana, e marcou duas vezes na goleada por 7 a 0 sobre o Barnsley na terça-feira.

O técnico holandês também não foi recompensado nos 90 minutos que se seguiram. Alejandro Garnacho, que substituiu Rashford na escalação como a única mudança do último fim de semana, não conseguiu converter duas oportunidades claras, incluindo uma tentativa enrolada que foi para o travessão.

Durante todo esse tempo, Rashford era frequentemente mostrado sentado no banco pelas câmeras de televisão.

O comentarista da Sky Sports Jamie Redknapp sugeriu antes do jogo que algo pode ter ocorrido entre Rashford e Ten Hag durante a semana. No entanto, Ten Hag rebateu essas preocupações.

“Já ouvi especulações de especialistas. É loucura, como pessoa você não está bem quando traz tal especulação quando não sabe”, disse Ten Hag.

“Foi apenas uma rotação. Estou muito feliz com Marcus em tudo o que ele está fazendo.”

O empate de sábado significa que o United terminará o fim de semana na metade inferior da tabela, com sete pontos após cinco jogos.

Eles enfrentam o FC Twente na Liga Europa na quarta-feira, antes do confronto da Premier League contra o Tottenham no domingo.