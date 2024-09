Ten Hag do Man Utd rebate críticas de Cristiano Ronaldo

MANCHESTER, Inglaterra — Erik ten Hag revidou com uma provocação a Cristiano Ronaldo ao sugerir que o atacante português não sabe do que está falando porque está “longe de Manchester”.

Ronaldo criticou Ten Hag em um podcast apresentado por Rio Ferdinand, dizendo que o técnico do United “não deveria dizer que não vai lutar para ganhar a liga ou a Liga dos Campeões”.

Ten Hag, no entanto, rejeitou os comentários, insistindo que foi Ronaldo quem disse que o United não pode ganhar o título da Premier League.

“Ele disse que o Manchester United não pode vencer a Premier League”, disse Ten Hag, que se desentendeu com Ronaldo durante o tempo em que estavam juntos no clube.

“Ele disse isso. Se você ler o artigo muito bem. Ele está longe, na Arábia Saudita, longe de Manchester, então todos podem ter uma opinião e têm direito a ter uma opinião. Está tudo bem.”

O Ten Hag está sob pressão antes da viagem a Southampton no sábado, após a derrota por 3 a 0 para o Liverpool antes da pausa internacional.

O CEO Omar Berrada e o diretor esportivo Dan Ashworth apoiaram publicamente o holandês. Mas isso não impediu a especulação de que o antigo chefe do Ajax poderia ser substituído em Old Trafford apenas alguns meses após seu contrato ter sido estendido até 2026.

“Não me afeta”, disse Ten Hag. “Sei no processo onde estamos, para onde estamos indo. Estamos no período de transição, temos que integrar muitos jogadores jovens no time.

“Temos que trazer as lesões de volta para o time. Antes que alguém pense em desculpas, temos que ganhar todos os jogos, eu sei disso. O time sabe disso. Vamos nos concentrar em todos os jogos e ter a mentalidade que temos para ganhar.”

Enquanto isso, Ten Hag confirmou que Luke Shaw e Rasmus Højlund não jogarão contra o Southampton no sábado, pois continuam se recuperando de lesões.

O novo contratado Manuel Ugarte pode fazer sua estreia após retornar de sua seleção na quinta-feira.