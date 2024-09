Ten Hag sobre a construção do novo time do Manchester United: Eu não sou Harry Potter

Erik ten Hag disse que é difícil integrar efetivamente novas contratações em seu time tão cedo na temporada após a derrota de seu time por 3 a 0 para o Liverpool no Old Trafford no domingo, acrescentando: “Eu não sou Harry Potter”.

Durante uma defesa feroz de seu histórico no que foi, por vezes, uma entrevista coletiva tensa após o jogo, o holandês garantiu aos fãs que seu time “ficará bem” e terá uma “grande chance” de levantar outro troféu no final da temporada.

“É apenas o terceiro jogo da temporada, temos que montar um novo time”, disse Ten Hag.

“Expliquei isso tantas vezes. Nós vamos construir isso. Temos jogadores jovens e jogadores para construir. Hoje tivemos três jogadores que começaram pela primeira vez nesta temporada. Nós ficaremos bem. Está claro que temos que melhorar, mas no final da temporada estou confiante de que teremos uma grande chance de levantar outro troféu.”

Ten Hag foi forçado a substituir Casemiro no intervalo depois que o brasileiro cometeu dois erros que resultaram em gols para Luis Díaz.

O novo contratado de £ 50 milhões (US$ 65,6 milhões), Manuel Ugarte, estava assistindo das arquibancadas após ser apresentado em campo antes do pontapé inicial, e Ten Hag admitiu que o uruguaio precisará de tempo para se adaptar.

“Então esse é mais um, temos que incluí-lo no time”, disse ele.

Erik ten Hag está sob pressão após o difícil início do Manchester United na nova temporada da Premier League. James Gill – Danehouse/Getty Images

“Levará tempo, então não é como se eu fosse Harry Potter. É isso que você tem que reconhecer. E se você vir Manuel Ugarte, ele não jogou até agora na temporada. Nem um minuto de jogo. Ele precisa construir sua forma física e então temos que construí-lo no time.”

Um desafiador Ten Hag também rejeitou a sugestão de que sua equipe continuasse a ser punida por erros comuns.

“Talvez você possa me explicar quais erros”, ele respondeu.

“Você tem certeza? Acho que não, senão você não ganharia troféus como nós ganhamos. Sinto muito por você. Acho que ganhamos depois [Manchester] O City conquistou o maior número de troféus do futebol inglês nos últimos dois anos, então sinto muito por você.

“Há [positives] mas eu não quero falar sobre isso. Dói, dói especialmente para nossos fãs, temos que ser humildes e seguir em frente.”