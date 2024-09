Tennessee aumenta preços de ingressos em 10% para ajudar a pagar atletas

KNOXVILLE, Tennessee — No que se acredita ser o primeiro acordo desse tipo, os fãs do Tennessee de todos os esportes pagarão uma “taxa de talento” de 10% nos ingressos para ajudar a pagar os atletas como parte do novo plano de compartilhamento de receitas que deve começar em 2025.

A universidade compartilhou a notícia com os detentores de ingressos para a temporada de futebol por e-mail na terça-feira, que incluiu um vídeo apaixonado de quatro minutos do diretor atlético Danny White dizendo aos fãs que a taxa de talento e outras estratégias eram “parte de um amplo plano para continuar nosso domínio no atletismo universitário e construir algo nunca visto antes”.

Além do aumento de 10% em todas as faturas de ingressos — ingressos para a temporada e compras de jogos individuais — bem como nas doações para esses assentos, o Tennessee adicionará um aumento médio de 4,5% em todos os ingressos de futebol.

“Nesta era de nome, imagem e semelhança (NIL), nunca houve uma conexão tão próxima entre recursos e sucesso competitivo”, disse White, observando que o Tennessee havia conquistado os últimos três troféus SEC All-Sports. “Queremos ser líderes em esportes universitários. Isso significa que queremos ser líderes em compartilhamento de receita.”

O plano de compartilhamento de receitas da NCAA, programado para começar no outono de 2025, é parte de um acordo entre a NCAA e as conferências de poder no caso House vs. NCAA que permitiria que as escolas compartilhassem até US$ 22 milhões de sua receita anual com atletas. Ao se preparar para esses custos adicionais, as escolas estão se tornando cada vez mais criativas em como arrecadar dinheiro, e muitos líderes universitários acreditam que o modelo de compartilhamento de receitas recentemente proposto é apenas o começo, com a negociação coletiva chegando em algum momento.

Nos dados financeiros mais recentes disponíveis, o programa de futebol americano do Tennessee teve um lucro de US$ 75 milhões em 2023 — após US$ 134,9 milhões em receita e US$ 59,1 milhões em despesas.

Na maioria das escolas maiores do país, o futebol é o motor que ajuda a financiar muitos dos outros esportes. Os Vols têm uma sequência de 15 ingressos esgotados consecutivos no Neyland Stadium e lideraram a SEC em público total em casa em 2023 com 713.405 fãs — uma média de 101.915 por jogo. Por dois anos consecutivos, o Tennessee vendeu todos os 70.500 ingressos para a temporada, e White disse que há uma lista de espera de 15.000.

O Tennessee está vivenciando sua melhor fase de sucesso em campo em todos os esportes em décadas. O time de beisebol venceu seu primeiro campeonato nacional em junho, e o Tennessee se tornou a primeira escola na história da SEC a vencer um campeonato de conferência em basquete masculino, beisebol e softball no mesmo ano. O time de basquete masculino fez apenas sua segunda aparição no Elite Eight na história da escola em março, e o time de futebol está classificado em 6º lugar esta semana na pesquisa da AP.

“Vocês queriam um vencedor, e nossos times responderam de maneiras grandes e ousadas”, disse White aos fãs no vídeo. “… Nós apenas começamos isso.”

Em vez de simplesmente aumentar os preços dos ingressos, os funcionários da escola disseram que queriam ser claros e transparentes sobre o motivo desse aumento e para onde o dinheiro está indo, levando White a gravar o vídeo. As renovações dos ingressos começarão na quinta-feira e vão até o final de fevereiro. O Tennessee está oferecendo aos fãs uma chance de distribuir seus pagamentos em 10 meses para ajudar a absorver o aumento de custos.

Mais do que nunca, os fãs do Tennessee terão que pagar. Em 2025, o ingresso de temporada mais barato para jogos de futebol em casa — incluindo impostos, a contribuição necessária e taxa de talento — custará US$ 453,75 na seção familiar, que fica no andar superior. Os preços dos ingressos para estudantes dobraram nesta temporada de US$ 10 por jogo para US$ 20 e aumentarão para US$ 25 em 2025.

Com bolsas de estudo adicionais sendo adicionadas em esportes (futebol vai de 85 para 105), as escolas que optarem pelo novo plano de compartilhamento de receitas precisarão de aproximadamente US$ 30 milhões para cobrir o dinheiro destinado aos atletas e o custo das bolsas de estudo adicionais.

O Tennessee Fund arrecadou US$ 139,7 milhões em 2023-24, o maior total na história de arrecadação de fundos do departamento de atletismo. A universidade também anunciou em agosto que entrou em uma lucrativa parceria de 20 anos com a Pilot, sediada em Knoxville, que inclui o logotipo da Pilot sendo apresentado no campo de jogo do Neyland Stadium.

O Tennessee distribuiu aumentos substanciais recentemente para administradores e treinadores. White é agora o diretor atlético mais bem pago do país (entre as universidades públicas), com US$ 2,75 milhões por ano após sua recente extensão, e seu contrato continua sendo um acordo contínuo de seis anos que vai até julho de 2030. Ele pode ganhar até US$ 600.000 a mais em incentivos.

Além disso, o técnico de beisebol Tony Vitello ganhou US$ 3 milhões por ano em agosto, tornando-se o técnico de beisebol mais bem pago do país.