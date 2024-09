Teoscar Hernandez do Dodgers sai após HBP; IL provável, diz Roberts

O rebatedor de limpeza do Los Angeles Dodgers, Teoscar Hernandez, provavelmente irá para a lista de lesionados após ter sido atingido no pé esquerdo por um arremesso na derrota de sexta-feira à noite por 3 a 1 para o visitante Cleveland Guardians, disse o técnico Dave Roberts.

Os Dodgers disseram que Hernandez sofreu uma contusão no pé esquerdo e passará por mais exames no sábado.

Questionado sobre como Hernandez estava depois do jogo, Roberts disse: “Nada bom”.

“Ele é tão durão quanto parece e mal conseguia mover o pé, então não vejo como não será uma IL”, disse Roberts. “Mas tenho certeza de que vamos dar alguns dias para ver como ele se sai.”

Escolhas do editor

Depois de levar um slider de 80 mph do canhoto Matthew Boyd para a perna, Hernandez foi atendido na home plate pela equipe de treinamento dos Dodgers antes de escolher a primeira base. Ele saiu do campo antes de Boyd lançar seu próximo arremesso e foi substituído na primeira base por Chris Taylor.

Em sua primeira temporada com os Dodgers, Hernandez está rebatendo .266 com 28 home runs e 87 RBIs. Ele venceu o Home Run Derby em julho durante as festividades do All-Star Game em Arlington, Texas.

Os Dodgers têm lutado contra lesões, enviando o destro Gavin Stone para a lista de lesionados na sexta-feira. Mookie Betts retornou há um mês de uma mão quebrada, e Freddie Freeman acabou de se recuperar de um dedo fraturado. Max Muncy passou três meses na IL por causa de uma distensão oblíqua. Os arremessadores Tyler Glasnow e Yoshinobu Yamamoto ainda estão fora.

Em nove temporadas na liga principal, Hernandez tem uma média de rebatidas de .262, com 187 home runs e 560 RBIs em 949 jogos com o Houston Astros (2016-17), Toronto Blue Jays (2017-2022), Seattle Mariners (2023) e Dodgers.

A Field Level Media contribuiu para esta reportagem.