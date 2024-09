Terceira coroa de Palou na IndyCar o coloca entre os grandes da categoria

Álex Palou conquistou seu terceiro campeonato da IndyCar em quatro anos no domingo em Nashville, estabelecendo-se entre os maiores de todos os tempos da categoria. Entretenimento Penske: James Black

Ele chegou da Espanha via Japão e abalou as corridas de monopostos americanas.

Em cinco anos rápidos, Álex Palou criou um legado na IndyCar para igualar alguns dos maiores atletas do esporte, seu último triunfo produzido no domingo em Music City. Como Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs com Super Bowls em 2019, 2022 e 2023; e Steph Curry com o Golden State Warriors e as finais da NBA em 2015, 2017, 2018 e 2022; Palou se juntou a um clube exclusivo de atletas modernos para encher a caixa com grandes campeonatos em períodos de tempo impossivelmente curtos.

Tendo conquistado quatro das últimas cinco coroas da IndyCar, sua equipe Chip Ganassi Racing também está sentada no que seria descrito como uma dinastia em qualquer outro esporte. Começando com Scott Dixon em 2020, depois Palou em 2021, Palou novamente em 2023, e graças a uma corrida impecável no domingo em Nashville Speedway, Palou mais uma vez em 2024, algo dinástico está de fato acontecendo na IndyCar. Além do campeonato de 2022 que foi para Will Power da Team Penske, Ganassi dominou esta década.

Mais como Curry do que Mahomes, Palou desembarcou nas grandes ligas da IndyCar com o mínimo de alarde. Ele impressionou ocasionalmente enquanto perseguia sonhos de chegar à Fórmula 1, mas não houve interessados ​​sérios entre as Ferraris, Red Bulls ou equipes de ponta. Uma chance de correr no Japão foi a próxima — embora nem de longe o coração das corridas de grande prêmio — e ele brilhou na série Super Fórmula, o suficiente para que o dono de sua equipe, Kazumichi Goh, decidisse ajudar a financiar uma incursão nos EUA na IndyCar com a modesta equipe Dale Coyne Racing. A benevolência de Goh é a única coisa que manteve a carreira de Palou à tona.

Sua temporada de estreia com Dale Coyne deu a Ganassi a chance de assistir de longe enquanto Palou ficou em um respeitável 16º lugar entre 23 inscritos em tempo integral na IndyCar no campeonato de 2020. Com uma completa falta de familiaridade com todas as pistas em que competiu e nenhum conhecimento da forma de arte única das corridas ovais americanas, o espanhol mostrou lampejos de promessa em meio às curvas íngremes de aprendizado. Em uma linha semelhante a Curry jogando basquete universitário de médio porte em Davidson, Palou chamou a atenção de insiders que viram o potencial no Japão e em sua temporada de estreia na IndyCar, mas não gerou muita fanfarra ou incitou guerras de lances por seus serviços.

Com a saída surpresa do amado piloto da Ganassi, Felix Rosenqvist, após a temporada de 2020 e escolhas escassas entre pilotos veteranos e comprovados da IndyCar para preencher a posição, a Ganassi apostou em Palou. Aos 23 anos, e com um ano de experiência na IndyCar no meio do pelotão para aproveitar, Palou era um experimento barato para tentar ao lado de Dixon, que tinha acabado de conquistar seu sexto campeonato.

Se ele evoluiu para um útil No. 2 atrás do hexacampeão, ótimo, um lançamento de dados sem risco terá valido a pena. E se ele falhou em subir de nível atrás do melhor piloto da IndyCar da era moderna — como foi o caso da maioria dos companheiros de equipe recentes de Dixon — Ganassi continuaria sua busca por um piloto diferente para complementar seu líder de equipe.

Depois da temporada de estreia de Curry na NBA, ninguém estava proclamando que ele se tornaria o melhor arremessador da história do basquete. Palou, apesar de fazer o suficiente para despertar o interesse de Ganassi como novato, nunca foi projetado para se tornar um futuro candidato ao título, muito menos um campeão da IndyCar em sua primeira temporada no time.

A retrospectiva, como acontece com tanta frequência, nos lembra o quanto perdemos de vista os sinais de grandeza contidos no que não foi anunciado e desprezado.

“Neste estágio inicial de sua carreira na IndyCar, ele tem a inteligência de um piloto muito mais maduro, pilotos muito mais experientes”, disse à ESPN a lenda da IndyCar, Dario Franchitti, quatro vezes campeão e três vezes vencedor da Indianápolis 500. “Essa foi a maior surpresa para mim.”

Antes de Palou, o último piloto da IndyCar a conquistar três títulos em quatro temporadas ou menos foi Franchitti, da Ganassi, entre 2009 e 2011, tudo isso pilotando o mesmo carro da Honda nº 10 que Palou pilota hoje.

Após se aposentar em 2013, Franchitti continuou na equipe como consultor, treinador e mentor, e quando Palou entrou em cena, Franchitti reconheceu a necessidade de recalibrar as expectativas para o aluno do segundo ano em sua presença.

“Antes da primeira corrida dele, tivemos todo esse papo sobre, ‘Sabe, você está pilotando para uma grande equipe agora. Você não precisa fazer nada heroico, apenas faça o seu melhor. Você não precisa ir além de 100%.’ Todas essas coisas que você diria a um garoto entrando em uma equipe como a Chip Ganassi Racing”, disse Franchitti. “E então ele saiu e venceu a primeira corrida! E ele estava tranquilo como um pepino no rádio. E todos nós dissemos, ‘OK, esse cara é impressionante.'”

Franchitti foi uma força imparável em seu auge. Depois de vencer o campeonato Indy 500 e IndyCar em 2007 com a equipe de Michael Andretti, ele tentou a NASCAR por um ano com a Ganassi e retornou à IndyCar com a Ganassi em 2009 como companheiro de equipe de Dixon. A parceria foi instantaneamente devastadora e impulsionou o escocês — usando sua mistura de instintos assassinos e inteligência como um mestre tático — a ultrapassar Dixon, a Penske’s Power e todos os outros rivais para varrer três títulos consecutivos.

Com os três campeonatos de Palou em quatro anos pela Ganassi, ele superou alguns de seus adversários mais ferozes, como Power e Josef Newgarden da Penske, ambos bicampeões, e alguns dos melhores que o esporte viu em Bobby Unser, Al Unser Jr., Alex Zanardi e mais, que conquistaram duas coroas da IndyCar. A parte assustadora é o que Palou e Ganassi podem realizar ao reescrever a maioria dos recordes da IndyCar se ficarem juntos por mais cinco ou dez anos.

Mahomes tem três anéis do Super Bowl em seis temporadas como quarterback titular. Curry tem quatro títulos da NBA em 15 temporadas. Dixon, que lançou sua carreira na IndyCar em 2001, tem os seis campeonatos produzidos em 24 temporadas. Palou entregou três em cinco e é o favorito para repetir quando a temporada de 2025 começar. Aos 27 anos, há uma longa pista pela frente para o ás gentil e sempre sorridente deixar uma marca maior em uma série que se tornou seu lar.

Se há uma parte confusa sobre a ascensão de Palou para se tornar o melhor da IndyCar, é seu comportamento externo. Dentro do carro, não há heroísmo em exibição com demonstrações selvagens de controle do carro ou explosões gritantes no rádio. Pessoalmente, ele fala suavemente e é desarmantemente caloroso e complacente. Para um esporte que exige agressão e uma natureza combativa, Palou não se encaixa em nenhum dos estereótipos alimentados por testosterona construídos em torno de juntas sangrentas e machismo.

É aqui que Palou e Curry compartilham mais uma característica. Franchitti também.

O 11º lugar de Álex Palou em Nashville foi o suficiente para coroá-lo campeão da IndyCar na temporada de 2024. Penske Entertainment: Joe Skibinski

“[Juan Pablo Montoya] costumava me dizer: ‘Você é um p—tão grande quanto eu era’, Franchitti lembrou. “‘Mas você era melhor em esconder isso.’ Ele também faz isso de esconder. Ele esconde seus instintos competitivos. Alguns caras gostam [Power] use isso nas mangas; você sabe o que eles estão pensando em qualquer momento. Com Álex, ele faz aquela coisa que [Dixon] também faz isso escondendo-o, mantendo-o em segredo o tempo todo.

“A calma de Álex em Milwaukee (duas semanas antes de Nashville, quando grandes problemas elétricos atingiram o carro nº 10) foi o exemplo perfeito. Sem gritos no rádio, sem colapsos, sem portas batendo na sala do motorista depois. Ele nunca deixa ninguém vê-lo suar, então não há nada para usar contra ele.”

As habilidades de direção de Palou refletem as de Franchitti de muitas maneiras. Enquanto outros aumentam a velocidade com constantes rajadas de movimentos de mão para controlar os deslizamentos que induzem nas curvas, Franchitti era capaz de fazer o mesmo, mas mais frequentemente levava seus carros até a beira da perda de aderência e a mantinha lá, preservando a vida útil dos pneus e estabelecendo melhores tempos médios de volta. Palou dominou o mesmo plano de jogo; a traseira de seu Honda nº 10 raramente é encontrada derrapando nos circuitos da IndyCar enquanto desgastava os pneus em uma taxa acelerada.

Ele corre até 99% de aderência e a mantém lá curva após curva. É uma visão de direção organizada que pode não vencer todas as corridas, mas Palou marca mais pontos em média em todos os eventos para ajudá-lo a capturar campeonato após campeonato.

“Olho para o outro lado da mesa e me vejo um pouquinho”, admite Franchitti.

A linhagem Ganassi é uma parte importante de como Palou escalou as alturas da série IndyCar. Dixon era bicampeão quando Franchitti chegou e, depois de passar alguns anos sendo derrotado por seu novo companheiro de equipe, o neozelandês desconstruiu as maneiras como Franchitti o estava derrotando e adicionou esses hábitos, truques e habilidades aos seus. Considerado o grande camaleão da IndyCar, Dixon aplicou o que aprendeu com o falecido Dan Wheldon e Franchitti para entrar em uma corrida pelo título que trouxe mais quatro coroas entre 2013 e 2020.

E em Palou, Franchitti vê os mesmos modos camaleônicos. Sua inteligência e rápido poder de processamento ao lidar com cenários infinitamente complexos a 200 mph, é a força inigualável de Palou, e também algo que ele tem em comum com Wheldon, Franchitti e Dixon. Seus superpoderes, todos destilados e elevando as habilidades naturais com as quais Palou chegou à Ganassi em 2021.

“Ele tem isso, e é realmente interessante”, disse Franchitti. “Eu assisti [Saturday night after final practice ahead of Sunday’s championship decider in Nashville]. Eu assisti [Palou] e [Dixon] trocam ideias, e eu notei que isso está acontecendo cada vez mais neste ano. Uau. Eles estão fazendo aquilo que qualquer grande companheiro de equipe faria. Isso é impressionante, e eles estão absorvendo informações um do outro também, e ajudando um ao outro.

“Isso é muito importante. Ele não tem medo de fazer perguntas, especialmente naqueles primeiros anos, apenas perguntando, perguntas diretas, seja para os pilotos, seja para mim, os engenheiros. Acho que ele também aprendeu que, para receber, você tem que dar, e ele se tornou um grande contribuidor para o que está acontecendo.”

Para Palou, toda a assistência interna da equipe foi essencial em sua jornada de um experimento descartável para a força mais imparável da Ganassi.

“Ter Scott no time me ajudou muito”, Palou disse à ESPN algumas horas depois de se tornar o mais novo tricampeão do esporte. “A maneira como ele pensa, é algo que eu admirava antes. Tê-lo como referência, tem sido enorme, e estou apenas tentando copiar o máximo possível. Não sou eu, honestamente. Não sou eu que tenho essa maneira de trabalhar. Obviamente, tenho muita sorte de tê-lo para copiar e me inspirar. Eu não teria esses três campeonatos sem Scott.”

Apenas cinco pilotos estão à frente de Palou entre os vencedores do título. Franchitti, Sébastien Bourdais e Mario Andretti são o próximo clube a se juntar, com quatro cada; o próximo de Dixon, com seis; e no topo da montanha, AJ Foyt tem sete. A busca para vencer quatro em seis temporadas para o campeão cerebral da IndyCar começa em março do ano que vem.