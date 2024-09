Terence Crawford faz alerta sério caso não enfrente Canelo Álvarez

Onos últimos anos, Terence Crawford se estabeleceu como um dos talentos mais formidáveis ​​do boxe. Agora, ele está de olho no que acredita ser o auge de sua carreira: uma luta de alto risco contra o campeão mexicano Saul ‘Canelo’ Álvarez.

Após sua vitória sobre Israil Madrímov para se tornar o Associação Mundial de Administração (WBA) campeão dos super médios, Crawford está focado em solidificar seu legado e alcançar uma significativa vantagem financeira. No entanto, essa ambição pode ser desafiadora devido às complexidades de fazer tal luta acontecer.

Crawfordpromotor de, Eddie ouvirdeixou claro que Crawford está singularmente focado neste confronto em uma entrevista recente com KO Artista Esportes.

Não acho que Crawford lute novamente, a menos que seja contra Canelo Alvarez. Não haverá lutas com Vergil Ortiz, nem revanche com Madrimov. Ele certamente não lutará com Boots. Então, com quem você vai lutar?

Esta declaração sublinha De Crawford dedicação inabalável para enfrentar Caneloaparentemente descartando quaisquer outros possíveis oponentes nesse meio tempo.

Uma luta de US$ 150 milhões no horizonte?

Garantir essa luta tão esperada vem com seu próprio conjunto de desafios, particularmente as pesadas negociações financeiras. Relatórios sugerem um preço impressionante de US$ 150 milhões para concretizar essa luta. Apesar dos obstáculos, Crawford parece disposto a recusar todas as outras oportunidades de alcançar esse momento que definirá sua carreira.

Até que ele consiga essa luta com Canelo, não acho que ele volte ao ringue”, acrescentou Hearn, enfatizando a determinação de Crawford em fazer esse confronto acontecer.

Terence Crawford impressiona com habilidades no basquete durante partida beneficente

Esta potencial luta promete ser não apenas um grande evento para os fãs de boxe ao redor do mundo, mas também uma luta que pode redefinir a trajetória das carreiras de ambos os lutadores. Crawfordum confronto com Canelo é o objetivo final, uma chance de colocar um ponto de exclamação em uma carreira já ilustre.