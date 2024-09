Terence Crawford quer ser a próxima ameaça aos títulos de Canelo

Fseguindo Canelo Álvarez vitória recente por decisão unânime em sua luta contra Edgar Berlanga (117-110, 118-109 e 118-109) ontem à noite na T-Mobile Arena em Las Vegas, vários boxeadores rapidamente se apresentaram como o próximo desafiante do mexicano.

Mesmo antes da luta, houve especulação sobre quem seria o próximo a tentar tirar os títulos WBC, WBA e WBO de Canelo. Muito foi falado sobre David Benavidez, Oleksandr Usyke surpreendentemente, também Floyd Mayweather.

No entanto, outro boxeador que também foi mencionado como um potencial adversário para Canelodecidiu dedicar algumas palavras ao mexicano após sua vitória, e esse boxeador não é outro senão Terence Crawford.

Muito perto, mas longe o suficiente

O americano esteve presente em A esfera com Turki Alalshikh para comparecer ao tão esperado UFC 306que aconteceu a apenas 3 quilômetros da T-Mobile Arena.

Ambos Crawford e Alalshikh turco aproveitou para mandar um recado ao tricampeão indiscutível: “Queremos Canelo em seguida, Canelo, vamos lá! Estamos prontos. Canelo – Crawford a maior luta do boxe. Fiquem prontos”.

Queremos Canelo em seguida, Canelo, vamos lá! Estamos prontos. Canelo – Crawford a maior luta do boxe. Fiquem prontos Terence Crawford e Turki Alalshikh para Canelo Álvarez

Tudo sobre a bolsa

Se há uma coisa que a maioria dos boxeadores tem em comum, é que eles priorizam ganhando o máximo de dinheiro de uma luta acima de tudo, o que é legítimo, mas às vezes impede os fãs de verem os confrontos mais esperados. Canelo é um exemplo disso, como ele mostra ao pedir $ 150 milhões paraou aquela hipotética luta contra Crawford. Saul sabe que é ele quem atrai as multidões, então uma compensação financeira condizente com seu status é o mínimo que ele esperaria.

“Crawford é um grande lutador, obviamente, mas ele está três divisões de peso abaixo. Como eu já disse, eu lutei contra oponentes maiores, lutadores na minha própria categoria de peso, oponentes menores, mais velhos e mais jovens. No final, eu nasci para lutar, e eu lutarei contra qualquer um, mas obviamente sob os termos que melhor me convêm. Neste ponto da minha carreira, eu sempre vou pegar as melhores lutas, mas aquelas que são do meu melhor interesse”, disse Canelo.

De qualquer forma, essa batalha hipotética é o que todo fã de boxeador quer testemunhar. É só uma questão de dinheiro. Seremos capazes de ver esse choque de titãs?