Testadores de drogas pedem por Erling Haaland e dois jogadores noruegueses mortos

A seleção masculina da Noruega recebeu a visita da agência antidoping do país esta semana, mas, embora isso seja uma ocorrência comum no futebol, o que tornou esse caso notável foram os jogadores que eles pediram para testar.

A lista de jogadores que precisavam fornecer uma amostra de urina incluía Erling Haaland, do Manchester City, mas também Jorgen Juve e Einar Gundersen — dois dos maiores artilheiros da Noruega, mas nenhum deles está vivo. Juve morreu em 1983 e Gundersen morreu em 1962.

“Recebemos a visita da Agência Antidoping da Noruega [on Tuesday]”, disse o técnico da Noruega, Stale Solbakken, na quarta-feira. “Os seguintes jogadores foram selecionados para testes: Erling Braut Haaland, Jørgen Strand Larsen, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Einar Gundersen e Jorgen Juve.

“Então comecei a me perguntar. Esses eram os nomes que foram lidos, e era sério. Então tivemos que ligar para a Anti-Doping Norway e perguntar: ‘Há uma câmera escondida?’ Então Einar Gundersen e Jorgen Juve foram convocados. Era um pouco tarde. Testes negativos em ambos.”

Solbakken acrescentou: “Eles provavelmente pegaram a lista dos maiores artilheiros e adicionaram alguns nomes.”

Enquanto Haaland e Larsen estavam no time, Bobb, 21, não estava no grupo, pois ficou lesionado por três meses com uma perna quebrada.

E quanto a Gundersen e Juve, seu lugar na história do futebol norueguês está garantido. A Juve marcou 33 gols pela Noruega de 1928 a 1937, enquanto Gundersen marcou 26 gols de 1917 a 1928.

“É difícil dizer o que aconteceu, mas normalmente acertamos melhor o alvo”, disse o diretor de comunicações da Agência Antidoping da Noruega (ADNO), Halvor Byfuglien, ao jornal VG.

“Tudo o que podemos fazer agora é admitir que estamos errados. Podemos brincar sobre isso no escritório hoje e depois rever nossas rotinas daqui para frente.”