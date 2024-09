Teste seus conhecimentos sobre o UFC na quinta-feira com nosso novo jogo de perguntas e respostas diário

Estamos adicionando algo à sua mistura diária! Todas as manhãs, teremos um jogo de trivia diário que esperamos que ofereça algo divertido para começar o seu dia.

O objetivo do jogo é adivinhar o lutador correto do UFC com a ajuda de até cinco dicas. Temos um banco de dados de lutadores ativos E aposentados, então tenha isso em mente com seus palpites. Nem sempre será fácil descobrir em um ou dois palpites, mas alguns de vocês podem conseguir acertar.

O jogo aparecerá neste artigo todos os dias, com os jogos mais recentes listados abaixo dos de hoje. Isso significa que você pode marcar esta página como favorita e aproveitar o jogo aqui. Depois de adivinhar corretamente o jogador, você pode clicar em “Compartilhar Resultados” para compartilhar como você se saiu nos comentários e nas redes sociais. Gostaríamos muito de receber seu feedback também, então deixe-o nos comentários ou neste Formulário Google.

Divirta-se!

O que precisamos de você

Jogue o jogo Compartilhe seu resultado nos comentários e nas redes sociais Forneça feedback (Formulário Google ou nos comentários abaixo)

Jogo UFC in-5 de hoje