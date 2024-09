Tetairoa McMillan do Arizona tem 304 jardas e 4 TDs em vitória esmagadora

O wide receiver do Arizona, Tetairoa McMillan, deu início à sua aguardada temporada júnior com uma noite recorde.

O All-American da pré-temporada e a escolha projetada para a primeira rodada do draft estabeleceram um novo recorde escolar com 304 jardas recebidas e quatro touchdowns em 10 recepções na vitória dos Wildcats, número 21, por 61 a 39 sobre o visitante Novo México.

O wideout de 1,95 m e 95 kg fez a primeira performance de 300 jardas de um recebedor universitário desde que Jaxon Smith-Njigba, do Ohio State, conseguiu 347 jardas de recepção contra Utah no Rose Bowl de 2022. Apenas cinco outros recebedores da FBS ultrapassaram 300 jardas na última década.

No primeiro jogo do Arizona como membro do Big 12, McMillan registrou o segundo maior número de jardas recebidas em um jogo na história da conferência. Seu recorde anterior na carreira foi um jogo de 266 jardas contra o rival Arizona State na temporada passada.

Escolhas do editor 2 Relacionados

McMillan pontuou em jogadas de 69, 17, 78 e 40 jardas e quase teve uma quinta recepção de TD, mas foi derrubado na linha de 1 jarda. Mais da metade de suas jardas de recepção (176) vieram após a recepção.

“T-Mac é obviamente especial, cara”, disse o técnico do Arizona no primeiro ano, Brent Brennan. “Ele é simplesmente algo a mais.”

McMillan perdeu tempo nesta offseason enquanto se recuperava de uma lesão na perna sofrida nos treinos de primavera e disse que foi “incrível” estar de volta à ação.

“Nos últimos quatro meses, tenho me esforçado e estou pronto para voltar ao campo”, disse ele. “Poder jogar com meus irmãos novamente é uma verdadeira bênção. Independentemente dos recordes, estou feliz por estar de volta ao campo com meus irmãos.”

O Novo México acompanhou os Wildcats durante o primeiro tempo e assumiu a liderança por 24-17 no final do segundo quarto. Três jogadas depois, McMillan queimou os Lobos para uma recepção de 78 jardas e correu pela linha lateral para empatar.

Tetairoa McMillan, do Arizona, se tornou o sétimo recebedor da FBS na última década a ultrapassar 300 jardas recebidas em um jogo e também marcou em jogadas de 69, 17, 78 e 40 jardas. Foto AP/Darryl Webb

“Aqueles grandes explosivos foram simplesmente incríveis”, disse Brennan. “Ele ultrapassou toda a secundária no grande na lateral. Ele é incrível. Ele é um competidor incrível e também não está satisfeito. Ele estava tipo, ‘Podemos jogar melhor’. É isso que você espera.”

O Arizona produziu 627 jardas totais de ataque e teve uma média de 11 jardas por jogada, com o quarterback Noah Fifita lançando para 422 jardas e os running backs transferidos Jacory Croskey-Merritt (Novo México) e Quali Conley (San Jose State) combinando 196 jardas corridas e quatro touchdowns.

McMillan emergiu como um dos jogadores mais dominantes do futebol universitário em 2023, com 90 recepções para 1.402 jardas (quinta maior marca na FBS) e 10 touchdowns no segundo ano em um time dos Wildcats que venceu 10 jogos e o Alamo Bowl.

Depois que Jedd Fisch e sua equipe técnica saíram para assumir o Washington em janeiro, Fifita e McMillan optaram por ignorar o portal de transferência e permanecer no Arizona. Os antigos companheiros de equipe na Servite High School em Anaheim, Califórnia, queriam continuar jogando juntos e ajudar Brennan a construir um concorrente.

“Todos neste prédio, a irmandade que já tínhamos, a cultura que tínhamos estabelecido aqui, nós simplesmente não queríamos deixar este prédio”, disse McMillan. “O legado que já tínhamos começou aqui, queríamos continuar este legado. No final do dia, viemos para Tucson para mudar o programa. Espero que, Tucson, vocês possam se orgulhar de nossa peça.”