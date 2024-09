Texans ficarão sem o running back Joe Mixon contra os Vikings

HOUSTON — Os Texans ficarão sem seu principal corredor na Semana 3, já que o running back Joe Mixon não viajará para enfrentar o Minnesota Vikings.

Mixon sofreu uma lesão no tornozelo no que pareceu ser um tackle ilegal de hip-drop durante a vitória dos Texans por 19-13 na Semana 2 sobre o Chicago Bears. A lesão aconteceu com 11:57 restantes no terceiro quarto quando o quarterback dos Texans, CJ Stroud, completou um passe para Mixon, que correu pela linha lateral antes de ser derrubado pelo linebacker dos Bears, TJ Edwards. Os árbitros não penalizaram Edwards e Mixon deixou o jogo, pouco tempo antes de retornar.

Mixon terminou o jogo com 11 corridas para 25 jardas, mas está em sétimo na NFL em jardas corridas (184) na temporada. Os Texans também ficarão sem o running back reserva Dameon Pierce, que também perdeu a Semana 2 com uma lesão no tendão.

Escolhas do editor

Cam Akers está programado para receber a maior parte das corridas dos Texans. Akers jogou pelos Vikings em 2023 após ser negociado em setembro passado com o Los Angeles Rams. Sua temporada foi interrompida após sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles esquerdo na Semana 9.

Na semana passada, Akers substituiu Mixon quando se recuperou de sua lesão e correu por 32 jardas em sete corridas, então a comissão técnica está confiante em sua capacidade de lidar com a carga de trabalho.

“Ele tem uma ótima visão. Ele está correndo — esquema de zona de corrida de onde ele veio — ele fez a mesma coisa em Minnesota”, disse o coordenador ofensivo do Texans, Bobby Slowik, na quinta-feira. “Ele é muito bom em ler isso, nós chamamos isso de surfar na onda, encontrar o buraco certo para bater. Ele sempre joga sob controle. Quando ele vê, ele bate. Ele finaliza fisicamente. E ele tem um equilíbrio de contato muito bom e eu diria que essas são as coisas que saltam com Cam.”