Texas A&M Aggies dominam Florida Gators para primeira vitória na SEC

GAINESVILLE, Flórida — O quarterback reserva Marcel Reed marcou três touchdowns em sua primeira partida como titular na faculdade, e o Texas A&M dominou a Flórida por 33 a 20 no sábado, no que pode ter sido o último jogo do técnico Billy Napier com os Gators.

Reed, substituindo o titular lesionado Conner Weigman, lançou dois passes para touchdown e correu para marcar, enquanto os Aggies venceram um jogo fora de casa pela primeira vez em quase três anos. O Texas A&M (2-1, 1-0 Southeastern Conference) perdeu 10 jogos seguidos fora de casa.

“Ele estava apagando”, disse o técnico do primeiro ano da A&M, Mike Elko. “Ele estava calmo. Ele estava confiante. Ele fez arremessos.”

Esta será considerada uma vitória marcante para o técnico novato Mike Elko e pode acabar sendo o canto do cisne de Napier com os Gators (1-2, 0-1).

A Flórida pareceu inepta em ambos os lados da bola e foi superada pela segunda vez nesta temporada no Swamp. A primeira, contra Miami, aumentou a pressão sobre Napier. A última pode resultar na demissão de Napier.

“No final das contas, em algum momento, tudo se resume à produção”, disse Napier.

Napier caiu para 12-16 na Flórida, incluindo 12 derrotas em seus últimos 15 jogos contra oponentes poderosos da conferência. Este foi seu sétimo revés consecutivo nesses jogos, incluindo quatro em casa.

Napier agora tem 10-6 no Florida Field, o que lhe dá mais derrotas no Swamp em mais de duas temporadas do que Steve Spurrier (68-5) e Urban Meyer (35-5) tiveram em suas temporadas de grande sucesso em Gainesville.

Se a Flórida demitir Napier, a rescisão de Napier seria de aproximadamente US$ 26 milhões. Fontes disseram a Chris Low, da ESPN, que patrocinadores de alto escalão reuniram o dinheiro para financiar a rescisão. A Flórida pagou a Mullen US$ 12 milhões quando ele foi demitido.

O mandato de 28 jogos de Napier seria o mais curto em 100 anos para o programa; James Alward Van Fleet treinou 19 jogos nas temporadas de 1923-24, teve um desempenho de 12-3-4 e depois saiu para continuar seu serviço militar e, eventualmente, se tornou um general do Exército.

O ponto mais baixo para Napier pode ter acontecido no intervalo no sábado. Quando os times estavam saindo do campo, Napier foi mostrado em telões para um anúncio de serviço público pré-gravado para evitar beber e dirigir. Napier foi muito vaiado durante isso. Ele foi vaiado novamente quando correu para o vestiário após uma entrevista na TV.

“Não tenho desculpa”, disse Napier. “Não tenho nenhum comentário negativo sobre isso. No final das contas, [when] jogamos de uma certa maneira nessa arena, você vai ser criticado. Este é um daqueles lugares onde há história, tradição e expectativas. …

“Quando você joga uma bola feia e não parece que todos nós queremos, então, ei, isso vem com o território. Eu provavelmente teria feito a mesma coisa.”

A Flórida mostrou alguma vida para começar o terceiro quarto. Perdendo por 20-0, Graham Mertz conectou com Elijhah Badger para uma pontuação de 14 jardas. Mas Reed respondeu duas jogadas depois, acertando Cyrus Allen em uma rota de roda para 73 jardas.

“Eu não diria que esperava, mas as coisas acontecem e eu tenho que estar pronto”, disse Reed. “Eu me preparei como se fosse começar esta semana e recebi sinal verde e fiz o que tinha que fazer.”

Na posse de bola que se seguiu, Bryce Anderson interceptou o passe de Mertz e o devolveu 45 jardas para uma vantagem de 33-7. Anderson silenciou a multidão ao se aproximar da linha do gol. Os fiéis da Flórida há muito começaram a esvaziar o pântano.

“Vocês só precisam continuar, continuar confiando em nós e permanecer juntos”, disse o cornerback da Flórida, Devin Moore. “Nem sempre serão dias brilhantes e ensolarados. Vocês precisam enfrentar as tempestades.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.