Texas contrata Zelus Hicks, segurança nº 1 na classe de recrutamento de 2026

Dias depois de derrotar Michigan e subir para a segunda posição na pesquisa da AP, o Texas continuou sua sequência de recrutamentos de fim de verão na tarde de quinta-feira, quando os Longhorns garantiram o compromisso do safety quatro estrelas Zelus Hicks, o safety número 1 da ESPN na classe de 2026.

Hicks, o defensive back de 1,88 m e 86 kg da Carrollton High School da Geórgia, é o prospecto nº 19 no ESPN Junior 300. Ele é o terceiro candidato do Texas no ESPN 300 no ciclo de 2026, juntando-se ao passador de bolso nº 2 Dia Bell e ao wide receiver quatro estrelas Chris Stewart. Hicks teve quase 40 ofertas da Divisão I e escolheu os Longhorns em vez de Georgia, Ohio State e USC.

O comprometimento de Hicks acontece no momento em que o Texas mantém sua classificação mais alta na pesquisa da AP desde 2009 e chega como a mais recente vitória de recrutamento para Steve Sarkisian & Co. nas últimas semanas.

Os Longhorns registraram um mês de agosto escaldante na classe de 2025, conquistando promessas do defensor cinco estrelas Jonah Williams (nº 8 na ESPN 300), dos principais wide receivers Jaime Ffrench (nº 17) e Kaliq Lockett (nº 23) e do tackle ofensivo quatro estrelas Nicolai Brooks (nº 129) no intervalo de 24 dias. O Texas adicionou outro prospecto da ESPN 300 no sábado, quando o tackle defensivo quatro estrelas Myron Charles (nº 166) mudou seu compromisso do Florida State para os Longhorns. Na quinta-feira, a classe de 2025 do Texas está na 7ª posição no último ranking de equipes da ESPN para o ciclo.

Em Hicks, os Longhorns agora têm uma pedra angular defensiva na classe de 2026. Um safety físico e esguio, ele totalizou 67 tackles com dois sacks em sua segunda temporada na Parkview High School em Lilburn, Geórgia, no outono passado. Hicks foi transferido para a potência do futebol americano da escola secundária da Geórgia, Carrollton, antes de sua terceira temporada neste outono, juntando-se ao programa liderado pelo quarterback cinco estrelas Julian Lewis, o segundo melhor prospecto geral da ESPN na classe de 2025.

Após seu compromisso, Hicks se destaca como o segundo melhor prospecto do Texas em 2026. Bell, o oitavo melhor prospecto da ESPN em 2026 e filho do ex-armador da NBA Raja Bell, se comprometeu com os Longhorns em junho. Stewart, o pass catcher de 6 pés e 180 libras de Pearland, Texas, é o 34º melhor wide receiver da ESPN no ciclo.